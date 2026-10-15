AB finansmanlı Ankara İklim Geçişi Forumu 2026, COP31 öncesi başladı - Son Dakika
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AB finansmanlı Ankara İklim Geçişi Forumu 2026, COP31 öncesi başladı

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AB finansmanlı proje kapsamında düzenlenen Ankara İklim Geçişi Forumu 2026, Ankara'da 15-16 Ekim'de başladı. Açılışta UNDP ve AB yetkilileri, COP31 öncesinde iklim taahhütlerinin somut yerel eylemlere dönüşmesi için forumun önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından uygulanan ve İklim Değişikliği Başkanlığının nihai faydalanıcısı olduğu "Türkiye'de Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı Projesi" kapsamında düzenlenen Ankara İklim Geçişi Forumu 2026 başladı.

Ankara'daki bir otelde 15-16 Ekim'de düzenlenen ve çevrim içi olarak da takip edilebilen Ankara İklim Geçişi Forumu 2026'nın açılış konuşmalarını, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ve AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski yaptı.

Merino, forumda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Biliyorsunuz Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak Antalya'da. Onun öncesinde bir noktadayız. Bu kapsamda aslında çok önemli bir fırsat yakalayacağız. Küresel iklim taahhütlerinin anlamlı yerel eylemlere nasıl dönüştürülebileceğini ortaya koyacağız." dedi.

İklim değişikliği meselesinin bir aciliyet taşıdığına işaret eden Merino, "İklim taahhütlerini somut eylemlere dönüştürebiliriz." diye konuştu.

Merino, küresel iklim değişikliğiyle ilgili amaçlara ulaşabilmek için COP31'in bir fırsat teşkil ettiğini vurguladı.

"COP31 eylem merkezinde duruyor"

Wyganowski de forumda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliğiyle küresel iklim diplomasisinin merkezine dönüşeceğini vurgulayan Wyganowski, "Diyalog sayesinde birbiriyle ilişkili ve farklı tarafları bir araya getireceğiz, iletişim kurmalarını sağlayacağız. İşte bu noktada COP31 eylem merkezinde duruyor." dedi.

Wyganowski, "Bu forumu öyle bir şekilde kullanalım ki AB kapsamı içerisinde iklim değişikliğiyle ilgili eylemlere bir platform oluştursun. Planlar yatırımlara, yatırımlar uzun süreli faydalara dönüşsün." diye konuştu.

Kaynak: AA
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