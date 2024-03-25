AB, Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısının kabulünü memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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AB, Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısının kabulünü memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği yetkilileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen karar tasarısını memnuniyetle karşıladı. Tasarı, Gazze'de ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talebini içeriyor. AB liderleri, sürdürülebilir ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım sağlanması çağrısında bulunmuştu. Kararın uygulanması tüm sivillerin korunması açısından hayati önem taşıyor.

25.03.2024 19:47
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Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesini "memnuniyetle" karşıladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, BMGK'de kabul edilen tasarıyı "takdirle karşıladığını" belirtti.

Michel, geçen hafta düzenlenen AB zirvesinde, üye ülkelerin liderlerinin Gazze'de "sürdürülebilir ateşkes, tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve insani yardım sağlanması için çatışmalara acilen insani ara verilmesi" çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Şimdi bunun yerine getirilmesi aciliyet arz etmektedir." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de X hesabından yaptığı paylaşımda, kararı memnuniyetle karşıladığını bildirerek, "Bu kararın uygulanması tüm sivillerin korunması açısından hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından paylaşımında, karar tasarısının kabul edilmesini "memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Kararın, "ramazan boyunca derhal ateşkes ilan edilmesini ve bunun kalıcı bir ateşkese dönüşmesini, tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ettiğini ve bölgeye insani yardım akışının genişletilmesi ile sivillerin korunması gereğini vurguladığını" aktardı.

Borrell, kararın herkes tarafından acilen uygulanması gerektiğine işaret etti.

AB dönem başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise sosyal medya paylaşımında, karardan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Silahlar susmalı, esirler serbest bırakılmalı ve yardımlar Gazze'deki Filistinlilere ulaşmalıdır." ifadesine yer verdi.

BMGK'de, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.

Kaynak: AA

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