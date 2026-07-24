AB, Güney Çin Denizi İhtilafında COC Destekliyor - Son Dakika
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AB, Güney Çin Denizi İhtilafında COC Destekliyor

24.07.2026 12:03
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AB, ASEAN ve Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Davranış Kuralları Anlaşması'na ulaşma çabalarını destekliyor.

Avrupa Birliği (AB), Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaf konusunda Çin ve 11 üyeli Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) "Davranış Kuralları Anlaşması'na (COC) ulaşma çabalarına" yönelik desteğini yineledi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gazetecilere açıklama yaptı.

Güney Çin Denizi'nde uluslararası hukuka bağlılığın "hayati önem taşıdığını" vurgulayan Kallas, anlaşmazlıkların zorlama değil, diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini kaydederek şunları söyledi:

"AB, Güney Çin Denizi'nde ASEAN ve Çin'in yasal olarak bağlayıcı bir Davranış Kuralları Anlaşması'na varma çabalarını destekliyor. AB (bölgede) seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü desteklemeye devam ediyor. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne sıkı sıkıya bağlıyız"

Toplantı marjında Myanmar konusunun da ele alındığını kaydeden Kallas, "Myanmar askeri rejimi sivillere yönelik saldırılarını durdurmalı, insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin vermeli ve kapsayıcı bir siyasi süreç için koşullar oluşturmalı." ifadesini kullandı.

İhtilaf

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, küresel ticaret açısından kritik geçiş güzergahı olmasının yanı sıra su altı kaynakları açısından da zengin olan bölgede Çin'in yanı sıra Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Güney Çin Denizi İhtilafında COC Destekliyor - Son Dakika

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