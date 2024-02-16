AB, İsrail'e Refah bölgesine saldırı planından vazgeçmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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AB, İsrail'e Refah bölgesine saldırı planından vazgeçmesi çağrısında bulundu

AB, İsrail\'e Refah bölgesine saldırı planından vazgeçmesi çağrısında bulundu

Avrupa Birliği (AB), İsrail'e Refah bölgesine yönelik saldırı planından vazgeçmesi çağrısında bulunarak, olası saldırının insani durumu daha da kötüleştireceği konusunda uyardı. AB Dış İlişkiler Servisi, bölgede bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğunu ve saldırı planından büyük endişe duyulduğunu belirtti. İsrail'e saldırı yapmaması çağrısında bulunan AB, olası saldırının insani durumu felaket boyutunda kötüleştireceği ve temel hizmetler ile insani yardımın sağlanmasını engelleyeceği uyarısında bulundu. İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı ve bölgedeki gelişmeler, AB dışişleri bakanları toplantısında ele alınacak.

16.02.2024 20:29
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Avrupa Birliği (AB), İsrail'e Refah bölgesine yönelik saldırı planından vazgeçmesi çağrısında bulunarak, olası saldırının "felaket boyutunda olan insani durumu daha da kötüleştireceği" konusunda uyardı.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah bölgesinde bombardımanlardan kaçarak sığınan bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu belirtilerek, İsrail'in bölgeye saldırı planından "büyük endişe duyulduğu" vurgulandı.

İsrail'e Refah bölgesine yönelik saldırı yapmaması çağrısında bulunulan açıklamada, olası saldırının "felaket boyutunda olan insani durumu daha da kötüleştireceği ve acil ihtiyaç duyulan temel hizmetler ile insani yardımın sağlanmasını engelleyeceği" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "AB, uluslararası insancıl hukuk doğrultusunda tüm sivillerin her zaman korunmasının ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak tarihli kararına saygı gösterilmesinin önemini bir kez daha vurgular." denildi.

?İsrail'in Refah bölgesine saldırı planının ve bölgedeki gelişmelerin, 19 Şubat'ta yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında ele alınacağı bildirildi.

?İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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