AB, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim genişletme planını kınadı - Son Dakika
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AB, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim genişletme planını kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı. AB liderleri, İsrail'in Batı Şeria'da 5 karakolu yasallaştırma planını şiddetle kınadı ve yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesinden geri dönme çağrısı yaptı. AB, 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacağını ve Filistin yönetimini zayıflatan eylemlere son verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail tarafından alıkonulan gümrük gelirlerinin serbest bırakılması ve İsrail ile Filistin bankaları arasındaki hizmetlerin devamlılığını sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. AB, bölgede kalıcı barışın sağlanması için BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda iki devletli çözüme bağlılığını yineledi.

29.06.2024 15:03
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Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, bu adımın barış çabalarını baltalamaya yönelik başka bir kasıtlı girişim olduğu vurgulandı.

AB liderlerinin İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarında 5 karakolun yasallaştırılmasına ilişkin ifadelerini şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, İsrail'e yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesine yönelik bu adımdan geri dönme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "AB, uzun süredir devam eden ortak tutumu ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, taraflarca mutabık kalınmadığı sürece 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacaktır." ifadesine yer verildi.

Filistin yönetimini zayıflatan eylemlere son verilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ayrıca İsrail tarafından alıkonulan gümrük gelirlerinin serbest bırakılması ve İsrail ile Filistin bankaları arasındaki hizmetlerin devamlılığını sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin bölgede kalıcı barışın sağlanması için BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları doğrultusunda iki devletli çözüme bağlılığı yinelendi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim genişletme planını kınadı - Son Dakika

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