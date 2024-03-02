AB, İsrail'in insani yardımların girişine yönelik kısıtlamalarını kınadı - Son Dakika
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AB, İsrail'in insani yardımların girişine yönelik kısıtlamalarını kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in insani yardımların girişine yönelik kısıtlamalarını kınadığını belirterek İsrail'e mevcut girişleri kolaylaştırma, tüm kapıları açma ve insani koridora izin verme çağrısında bulundu. Borrell'in ofisinden İsrail'in 29 Şubat'ta Gazze'de yardım almak için bekleyen Filistinlilere saldırmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, olayın aydınlatılması için uluslararası soruşturma istendi. Açıklamada, araştırmanın sonucu ne olursa olsun, uluslararası hukuk kurallarına uymak ve insani yardımların sivil halka dağıtımının sağlamasının İsrail'in sorumluluğunda olduğu belirtildi.

02.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:29
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in insani yardımların girişine yönelik kısıtlamalarını kınadığını belirterek İsrail'e mevcut girişleri kolaylaştırma, tüm kapıları açma ve insani koridora izin verme çağrısında bulundu.

Borrell'in ofisinden İsrail'in 29 Şubat'ta Gazze'de yardım almak için bekleyen Filistinlilere saldırmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, olayın aydınlatılması için uluslararası soruşturma istendi.

Açıklamada, araştırmanın sonucu ne olursa olsun, uluslararası hukuk kurallarına uymak ve insani yardımların sivil halka dağıtımının sağlamasının İsrail'in sorumluluğunda olduğu belirtildi.

"Bu olayın sorumluluğu, İsrail ordusunun uyguladığı kısıtlamalara ve şiddet yanlısı aşırılık yanlılarının insani yardım sağlanmasını engellemesine dayanıyor." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çok ciddi olay, insani yardım girişindeki kısıtlamaların kıtlık, açlık ve hastalık yaratmaya katkıda bulunduğunu, aynı zamanda şiddeti de beraberinde getiren bir çaresizlik düzeyini ortaya koyuyor. Kesintisiz mücadele ve uluslararası insancıl hukukun göz ardı edilmesi, insani yardımın dağıtımını imkansız hale getirecek şekilde tam bir kaosa yol açacaktır."

Açıklamada, "İsrail'in insani yardım girişine ve geçiş noktalarının açılmasına yönelik uyguladığı kısıtlamaları kınıyoruz." denildi.

İsrail'i sahadaki BM kuruluşları ve diğer insani aktörlerle tam işbirliği yapmaya, tüm geçiş noktalarından ücretsiz, engelsiz ve güvenli insani erişime izin vermeye çağrılan açıklamada, İsrail'e, Kerem Şalom geçişindeki engelleri derhal kaldırma, kuzeydeki Karni ve Erez geçiş kapılarını açma, Aşdod Limanı'nı insani yardıma açma ve Ürdün'den doğrudan insani koridora izin verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada havadan yardım ulaştırmanın son çare olması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, İsrail'in insani yardımların girişine yönelik kısıtlamalarını kınadı - Son Dakika

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