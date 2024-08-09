AB, İsrail ve Hamas arasında müzakerelerin başlatılmasını destekliyor

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Avrupa Birliği (AB), ara bulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısını desteklediğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD, Mısır ve Katar'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için müzakereleri yeniden başlatma çağrısına ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

AB'nin, ara bulucu ülkelerin çağrısına katıldığını belirten Borrell, "Bu dayanılmaz acı döngüsüne son verilmesi amacıyla yürüttükleri ara buluculuğa tam desteğimizi yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Borrell, "Anlaşma aynı zamanda bölgesel gerilimin azaltılmasının da önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.