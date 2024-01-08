 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB Komisyonu, 2024'te Kosova ile Sırbistan arasında normalleşme umudu taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AB Komisyonu, 2024'te Kosova ile Sırbistan arasında normalleşme umudu taşıyor

AB Komisyonu sözcüsü Peter Stano, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin 2024'te normalleşme sürecine yeni bir enerji getirmesini umduklarını belirtti. Stano, iki ülkenin araç plakalarını tanımasıyla ilgili olarak ilerlemenin mümkün olduğunun somut bir kanıt olduğunu ifade etti. Ayrıca, önceden varılmış anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin Avrupa entegrasyon süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı. Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından AB tarafından uygulanan cezai tedbirlerin ne zaman kaldırılacağı konusunda ise Stano, yeterli olumlu adım atıldığında tedbirlerin kaldırılacağını belirtti. Kosova-Sırbistan diyalog süreci, ilişkilerin normalleşmesi ve iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aramaktadır.

AB Komisyonu, 2024\'te Kosova ile Sırbistan arasında normalleşme umudu taşıyor
08.01.2024 - 21:33,
Abone Ol

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, 2024'ün Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine yeni bir enerji getirmesini umduklarını söyledi.

Günlük basın toplantısında, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Stano, iki ülkenin geçen hafta karşılıklı araç plakalarını tanımasıyla ilgili "Bu, yeterli iyi niyetin olması durumunda ilerlemenin mümkün olduğunun somut bir kanıtıdır." dedi.

Peter Stano, iki ülke arasında önceden varılmış anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin, tarafların Avrupa entegrasyon süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmamız var ve ortaklarımıza bu belgenin neden bağlayıcı olduğunu birçok kez açıkladık. Üye ülkeler, AB kurumları, başta ABD olmak üzere ortaklarımız işlerin gidişatını izliyor. Buna göre, katılımımızı artırıyor veya azaltıyoruz ama bu yeni bir yıl. Yeni yıl her zaman umut, çok çalışma, yeni enerji fırsatları sunar. Bu yeni umut ve yeni enerjiyle her iki tarafın da nihayet sonuca varmak için çok sıkı çalışmaya başlayacağını umuyoruz. Çünkü bunu Brüksel'de bizim için değil, kendi vatandaşları için yapıyorlar."

Geçen yıl, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından AB tarafından ülkeye uygulanan cezai tedbirlerin ne zaman kaldırılacağıyla ilgili soruya Sözcü Stano, "AB, yeterli olumlu adım atıldığında Kosova'ya yönelik tedbirleri yeniden gözden geçirecek ve sonunda bunları kaldıracaktır." yanıtını verdi.

Kosova-Sırbistan diyalog süreci

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad- Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 18 Mart 2023'te AB'nin arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmıştı.

Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan'ı Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor. Kosova'dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde öz yönetim haklarına sahip olacak bir "Sırp Belediyeler Birliği" kurması talep ediliyor.

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerginlikler, normalleşme sürecinin tıkanmasına neden olmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Sırbistan, Kosova, Avrupa Birliği, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu, 2024'te Kosova ile Sırbistan arasında normalleşme umudu taşıyor - Son Dakika


20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak

Son Dakika
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 22:13:18. #1.11#
SON DAKİKA: AB Komisyonu, 2024'te Kosova ile Sırbistan arasında normalleşme umudu taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement