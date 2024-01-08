AB Komisyonu, 2024\'te Kosova ile Sırbistan arasında normalleşme umudu taşıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, 2024'ün Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine yeni bir enerji getirmesini umduklarını söyledi.

Günlük basın toplantısında, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Stano, iki ülkenin geçen hafta karşılıklı araç plakalarını tanımasıyla ilgili "Bu, yeterli iyi niyetin olması durumunda ilerlemenin mümkün olduğunun somut bir kanıtıdır." dedi.

Peter Stano, iki ülke arasında önceden varılmış anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin, tarafların Avrupa entegrasyon süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmamız var ve ortaklarımıza bu belgenin neden bağlayıcı olduğunu birçok kez açıkladık. Üye ülkeler, AB kurumları, başta ABD olmak üzere ortaklarımız işlerin gidişatını izliyor. Buna göre, katılımımızı artırıyor veya azaltıyoruz ama bu yeni bir yıl. Yeni yıl her zaman umut, çok çalışma, yeni enerji fırsatları sunar. Bu yeni umut ve yeni enerjiyle her iki tarafın da nihayet sonuca varmak için çok sıkı çalışmaya başlayacağını umuyoruz. Çünkü bunu Brüksel'de bizim için değil, kendi vatandaşları için yapıyorlar."

Geçen yıl, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından AB tarafından ülkeye uygulanan cezai tedbirlerin ne zaman kaldırılacağıyla ilgili soruya Sözcü Stano, "AB, yeterli olumlu adım atıldığında Kosova'ya yönelik tedbirleri yeniden gözden geçirecek ve sonunda bunları kaldıracaktır." yanıtını verdi.

Kosova-Sırbistan diyalog süreci

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad- Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 18 Mart 2023'te AB'nin arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varmıştı.

Kamuoyuna duyurulan Kosova ile Sırbistan ilişkilerini normalleştirecek 11 maddelik anlaşma, Sırbistan'ı Kosova'nın bağımsızlığını tanımaya zorlamasa da her iki ülkenin birbirlerinin pasaport, diploma ve araç plakaları dahil resmi belge ve sembollerini tanımasını şart koşuyor. Kosova'dan ise ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı yerleşim yerlerinde öz yönetim haklarına sahip olacak bir "Sırp Belediyeler Birliği" kurması talep ediliyor.

Kosova'nın kuzeyinde geçen yıl yaşanan gerginlikler, normalleşme sürecinin tıkanmasına neden olmuştu.