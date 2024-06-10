AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den güçlü ve etkili bir Avrupa isteği - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den güçlü ve etkili bir Avrupa isteği

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen\'den güçlü ve etkili bir Avrupa isteği

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Berlin'de katıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin merkezdeki partilere büyük sorumluluklar yüklediğini ve güçlü bir Avrupa istediklerini belirtti. Von der Leyen, seçimin farklı mesajlar içerdiğini ve merkez tutunmasına rağmen aşırı sağ ve solun da destek kazandığını ifade etti. Yeniden seçilebilmek için sosyal demokratlar ve liberallerle diyalog arayışına gireceğini söyledi.

10.06.2024 18:01
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen güçlü ve etkili bir Avrupa istediklerini söyledi.

Von der Leyen, Berlin'de katıldığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) toplantısının ardından basın toplantısında Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının merkezdeki partilere büyük sorumluluklar yüklediğini vurgulayan Leyen, "Bireysel noktalarda görüşler daha farklı olabilir. Ancak hepimiz güçlü ve etkili bir Avrupa istiyoruz." diye konuştu.

Seçimin farklı mesajlar içerdiğini ifade eden von der Leyen, "Siyasi yelpazenin ortasında hala güçlü bir çoğunluk var. Yani merkez tutundu ama sağdaki ve soldaki aşırıların da destek kazandığı bir gerçek." dedi.

Von der Leyen AB Komisyon Başkanlığı'na yeniden seçilebilmek için öncelikle yeni AP'deki sosyal demokratlar ve liberaller ile diyalog arayışına gireceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den güçlü ve etkili bir Avrupa isteği - Son Dakika

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