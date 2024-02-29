AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Özel Jet Kullanımı Tartışma Yarattı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, kullanımı istisnai durumlarla sınırlandırılan özel jetleri sıklıkla tercih etmesi dikkati çekti.
Avrupa Parlamentosu (AP) Sol Grup Üyesi Alman Milletvekili Martin Schirdewan, Der Spiegel'e verdiği röportajda, AB Komisyonu üyelerinin özel jet kullanımına ilişkin bilgi talebinde bulunduğunu söyledi.
Schirdewan'ın elde ettiği belgeye göre, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen en fazla özel jet kullanan kişi oldu.
AB Komisyonunun özel jetin yalnızca "istisnai" durumlarda kullanılmasını öngören düzenlemelerine rağmen, von der Leyen, geçen yıl, 23 kez özel jet kullanırken AB Komisyonunun 27 üyesi için bu rakam toplam 29 olarak tespit edildi.
Böylelikle von der Leyen, Komisyon üyelerince geçen yıl yapılan özel jet kullanımının yüzde 80'ini tek başına gerçekleştirmiş oldu.
Hızlı tren bağlantısı olmasına rağmen von der Leyen'in Belçika'nın başkenti Brüksel'den Fransa'nın Strazburg kentine 3 kez özel jetle seyahat etmesi dikkati çekti.
AP milletvekili: "Utanç verici"
Schirdewan, von der Leyen'in sıklıkla özel jet kullanması hakkında, "Komisyon Başkanı'nın iklim krizi karşısında halen özel uçaklara bel bağlaması utanç verici." eleştirisinde bulundu.
Komisyon üyeleri ve çalışanlarının trenle 6 saat ya da daha kısa sürede gidilebilecek yerlere uçmalarına izin verilmemesi gerektiğini savunan Schirdewan, "Parası az olan insanları enerji tasarrufu yapmaya çağırmak ama A noktasından B noktasına özel jetle uçmak küstahlıktır." dedi.
AB Komisyonu üyeleri için hazırlanan davranış kurallarına göre, özel jet kullanımlarına yalnızca bir varış noktasına ulaşmak için ticari uçuşların mevcut olmadığı veya Komisyon üyesinin programına uymadığı durumlarda izin verilebiliyor.
Davranış kurallarında ayrıca, özel jet kullanımının "son seçenek" olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Sıklıkla iklim kriziyle mücadeleye yönelik vaatlerde bulunan von der Leyen'in 2021 ve 2022'de toplam 57 kez özel jet kullandığı doğrulanmıştı.
Von der Leyen, ayrıca 2021'de, iklim zirvesi COP26'ya katılmak amacıyla İskoçya'nın Glasgow kentine yaptığı yolculukta özel jet kullanmasının ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.
İngiliz The Telegraph gazetesi de von der Leyen'in göreve geldiği Aralık 2019'dan 2021'e kadar yaptığı 34 resmi ziyaretin 18'inde özel jet kullandığını ortaya çıkarmıştı.
Son Dakika › Güncel › AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Özel Jet Kullanımı Tartışma Yarattı - Son Dakika
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değer dudak uçuklatan cinsten.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, sakatlığını tamamen atlattı. Brezilyalı oyuncunun haftasonu oynanacak Hatayspor maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Fred, son yapılan idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı ve cumartesi günü oynanacak maçın kadrosunda yer alacak. Yıldız oyuncunun maçta süre alması bekleniyor.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı. Çift yıllar önce açtıkları davadan, tazminat kazandı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin durumuna dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay toplama girişimlerinin olmadığını ve partinin başarısı için herkesin elinden geleni yaptığını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa bunun tartışılacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinde daha sağlıklı bir işleyiş olmasını isterdiğini ve aday belirlendiyse arkasında durulması gerektiğini vurguladı.
Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 31 Mart yerel seçim öncesi sokakların parti bayraklarıyla donatılmasına isyan ederek "Bayraklara harcanan parayla deprem bölgesindeki eksikler tamamlansın" dedi.
İsrail ordusunun Gazze'de yardım bekleyen sivillere düzenlediği hava saldırısında can verenlerin sayısı 104'e yükselirken, İsrail'den skandal bir açıklama geldi. Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine tehdit oluşturacak bir biçimde yaklaştığını, bu nedenle sivillere ateş açıldığını savunan İsrail ordusu, yardımları yağmalamak isteyen Filistinliler arasında yaşanan izdihamda ölümlerin gerçekleştiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?