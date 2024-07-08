AB Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Türkiye'yi Ziyaret Edecek

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(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Lenarcic, Birlik Sivil Koruma Mekanizması'na (UCPM) katılımı öngören yeni anlaşmanın imza törenine katılacak.

AB-Türkiye Delegasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Komisyon Üyesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AFAD Başkanı Okay Memiş ile görüşecek" denildi.