AB Komisyonu Üyesi: İşgal altındaki Batı Şeria'daki durum kötüleşiyor

Güncel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki durumun, İsrail ordusunun "ayrım gözetmeksizin kullandığı güç ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sivillere yönelik şiddeti" nedeniyle her geçen gün kötüleştiğini bildirdi.

Lenarcic, X hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan son gelişmelere dikkati çekti.

Batı Şeria'daki durumun, İsrail ordusunun "ayrım gözetmeksizin kullandığı güç ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sivillere yönelik şiddeti" sebebiyle günden güne kötüleştiğini belirten Lenarcic, evlerin ve sivil altyapının tahrip edilmesinin de uluslararası hukuk ve insan haklarının ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, dün, Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti. Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

Son baskınlarla birlikte İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.