AB Komisyonu Üyesi, İsrail Savunma Bakanı ile Görüşmesine Tepki Çekti - Son Dakika
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AB Komisyonu Üyesi, İsrail Savunma Bakanı ile Görüşmesine Tepki Çekti

AB Komisyonu Üyesi, İsrail Savunma Bakanı ile Görüşmesine Tepki Çekti

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Marc Botenga, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı başvurusunda bulunduğu İsrail Savunma Bakanı ile görüşen Avrupa Birliği Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'ye tepki gösterdi.

29.05.2024 17:41
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Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşen Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'ye tepki gösterdi.

Botenga, X hesabından, Varhelyi'nin, Bakan Gallant ile görüşmesinden fotoğrafın yer aldığı paylaşımına yanıt verdi.

Varhelyi'nin, Gallant'ın yanında "gururla poz vermesini" eleştiren Botenga, Başsavcı Han'ın, İsrailli Bakan hakkında "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle yakalama kararı talebinde bulunduğunu" hatırlattı.

Marc Botenga, "AB Komisyonu bu eyleme göz yumuyor mu?" ifadesini kullandı.

Varhelyi, Tel Aviv'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında İsrailli yetkililerle ikili görüşmelere devam ediyor.

UCM Başsavcısı Han, 20 Mayıs'ta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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