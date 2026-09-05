AB Konseyi Başkanı Costa: Yeni genişleme birliğin rolünü güçlendirecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanlar'ı kapsayan yeni genişlemesinin, "barış, güvenlik ve refah aktörü" olarak rolünü daha da güçlendireceğini söyledi.

İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasındaki Ambrosetti Forumu'na katılan Costa, "AB'nin Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanlar'ı kapsayan yeni genişlemesi, barış, güvenlik ve refah aktörü olarak rolünü daha da güçlendirecektir." dedi.

Bunun Avrupa'nın bir başarı öyküsü olduğunu savunan Costa, "Bu nedenle, Avrupa'nın geriye doğru gittiğini öne süren yüzeysel karşılaştırmalara katılmıyorum." diye konuştu.

Costa, bununla beraber AB içinde rekabet ve ortaya çıkan zorluklara daha hızlı ve birleşik şekilde yanıt verme kapasitesinin artırılması ve bunun Avrupa yaşam biçimini korumak ve güçlendirmek için yapılması gerektiğini dile getirdi.

Antonio Costa, AB'nin yıl sonuna kadar bütçe konusunda anlaşmaya varması gerektiğini çünkü 2028'e fon kesintisiyle ulaşma riskini göze alamayacağını kaydetti.

AB'nin, Hindistan ve Avustralya ile yapılan anlaşmaların ardından 25 ülkeyle daha ticaret anlaşmaları imzalamaya hazırlandığını belirten Costa, "Bu yıl, Hindistan ve Avustralya ile müzakereleri tamamladık ve Mercosur ile Meksika'yla, milyonlarca Avrupalı vatandaşın ve dünyanın geri kalanındaki insanların yararına olacak anlaşmalar imzaladık." ifadesini kullandı.