AB Konseyi Başkanı Costa: Yeni genişleme birliğin rolünü güçlendirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Konseyi Başkanı Costa: Yeni genişleme birliğin rolünü güçlendirecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanları kapsayan yeni genişlemenin birliğin barış, güvenlik ve refah aktörü rolünü güçlendireceğini söyledi. Costa, AB'nin yıl sonuna kadar bütçe anlaşması yapması gerektiğini, aksi halde 2028'e fon kesintisiyle ulaşma riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanlar'ı kapsayan yeni genişlemesinin, "barış, güvenlik ve refah aktörü" olarak rolünü daha da güçlendireceğini söyledi.

İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasındaki Ambrosetti Forumu'na katılan Costa, "AB'nin Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanlar'ı kapsayan yeni genişlemesi, barış, güvenlik ve refah aktörü olarak rolünü daha da güçlendirecektir." dedi.

Bunun Avrupa'nın bir başarı öyküsü olduğunu savunan Costa, "Bu nedenle, Avrupa'nın geriye doğru gittiğini öne süren yüzeysel karşılaştırmalara katılmıyorum." diye konuştu.

Costa, bununla beraber AB içinde rekabet ve ortaya çıkan zorluklara daha hızlı ve birleşik şekilde yanıt verme kapasitesinin artırılması ve bunun Avrupa yaşam biçimini korumak ve güçlendirmek için yapılması gerektiğini dile getirdi.

Antonio Costa, AB'nin yıl sonuna kadar bütçe konusunda anlaşmaya varması gerektiğini çünkü 2028'e fon kesintisiyle ulaşma riskini göze alamayacağını kaydetti.

AB'nin, Hindistan ve Avustralya ile yapılan anlaşmaların ardından 25 ülkeyle daha ticaret anlaşmaları imzalamaya hazırlandığını belirten Costa, "Bu yıl, Hindistan ve Avustralya ile müzakereleri tamamladık ve Mercosur ile Meksika'yla, milyonlarca Avrupalı vatandaşın ve dünyanın geri kalanındaki insanların yararına olacak anlaşmalar imzaladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Moldova, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Costa: Yeni genişleme birliğin rolünü güçlendirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Galatasaray’ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar’dan zehir zemberek sözler Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek’ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

16:45
Dolmabahçe’de futbol zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
15:52
Gram altın yükselecek mi İslam Memiş’ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
15:23
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti Lüks aracıyla Samandıra’dan ayrıldı
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı
15:14
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 17:10:51. #7.13#
SON DAKİKA: AB Konseyi Başkanı Costa: Yeni genişleme birliğin rolünü güçlendirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement