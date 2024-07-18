AB Konseyi Başkanı Michel, Macaristan'ın dönem başkanlığındaki toplantı boykotuna karşı çıktı

Güncel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonunun Macaristan'ın dönem başkanlığında yapılacak "gayriresmi" toplantılardaki temsil seviyesini düşürme kararına katılmadığını bildirdi.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'ya göre, Michel İngiltere'de 4'üncüsü düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Michel, Macaristan'ın dönem başkanlığı çerçevesinde düzenlediği gayriresmi toplantıların temsil seviyesinin düşürülmesi suretiyle boykot edilmesine karşı olduğunu belirtti.

AB kurumları ile Macaristan arasındaki anlaşmazlığın sadece "Avrupa'yı zayıflatmak isteyen güçlerin işine yarayacağını" savunan Michel, "Macaristan'ı görmezden gelmek, AB'nin iyi çalışmadığı söylemini beslemek anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.

Michel, Macar lider Viktor Orban'ın Moskova ve Pekin'e yaptığı son gezilere yanıt olarak yapılacak olası boykotlara ilişkin "Provokasyona provokasyonla karşılık vermemek önemlidir." yorumunu yaptı.

Gelecek 6 ay içinde Macaristan ve diğer lokasyonlarda yapılması planlanan gayriresmi toplantıların "AB'nin karar alma mekanizması ve uyumu için önemli olduğunu" belirten Michel, boykot kararı alacak ülkelerin fikir alışverişinin yapıldığı bu toplantılardan uzak kalarak "kendilerini cezalandırmış olacağını" savundu.

AB Komisyonu, 15 Temmuz'da, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in dönem başkanı Macaristan'ın başkanlığında yapılacak tüm gayriresmi toplantılarda Komisyon üyelerince değil, kıdemli memurlar tarafından temsil edilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Karar, Orban'ın "barış misyonu" adını verdiği ve Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüştüğü ziyaretler dizisinin ardından gelmişti.

Orban'ın eleştirilerin hedefindeki Moskova ziyareti

Macaristan Başbakanı Orban'ın, 5 Temmuz'da, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının 5. gününde Moskova'ya yaptığı ziyaret, AB içerisinde tepki çekmişti. AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, konuyla ilgili daha önceki açıklamasında AB'nin Macaristan tarafından ziyaret öncesince bilgilendirilmediğini belirtmişti.

Von der Leyen de "Orban, Moskova'yı ziyaret ediyor. Putin, yatıştırılarak durdurulamaz. Ukrayna'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın yolunu ancak birlik ve kararlılık açacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Michel ise "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." uyarısında bulunmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Macaristan Başbakanı hiçbir şekilde AB'yi temsil etmiyor." mesajını paylaşmıştı.

Ancak AB'den gelen tepkilere rağmen Orban, Moskova'yı ziyaret etmiş, amacının Birliği temsil ederek müzakere başlatmak değil, barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek olduğu dile getirmişti.

Budapeşte-Brüksel-Moskova hattında süregelen gerginlik

AB-Rusya ilişkileri, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

AB ülkesi Macaristan ile AB arasında Ukrayna-Rusya Savaşı, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile Ukrayna'nın AB üyelik müzakereleri gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.