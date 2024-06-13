AB Liderleri G7 Zirvesinde Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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AB Liderleri G7 Zirvesinde Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İtalya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde Gazze'deki saldırılar ve kriz hakkında açıklamalarda bulundu. AB liderleri, Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, iki devletli çözümün mümkün olması için AB'nin üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğunu belirttiler.

13.06.2024 18:43
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 Liderler Zirvesi'nde " Gazze'de ateşkes" çağrısını yineledi.

Von der Leyen ve Michel, İtalya'nın ev sahipliği yaptığı 50. G7 Liderler Zirvesi'nde, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze hakkında açıklamalarda bulundu.

Zirve öncesi basına açıklamalarda bulunan Michel, AB'nin, "Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardım erişiminin kolaylaştırılması" gerektiğini savunduğunu ifade etti.

Michel, "Durum trajiktir ve sahada daha fazla insani yardım sağlamak için azami çabayı sarf etmek sorumluluğumuzdur." dedi.

AB'nin iki devletli çözüme inandığını vurgulayan Michel, "Barış ve güvenlik el ele gider ve bu nedenle iki devletli çözümü mümkün kılacak siyasi süreci bir an evvel yeniden başlatmalıyız." şeklinde konuştu.

AB, iki devletli çözümde üzerine düşeni yapmaya hazır

Von der Leyen ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes için açıkladığı taslağının desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Acilen ateşkese, esirlerin serbest bırakılmasına ve krizin kalıcı şekilde sona erdirilmesine ihtiyaç olduğunu belirten von der Leyen, iki devletli çözümün mümkün olması için AB'nin üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Liderleri G7 Zirvesinde Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

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