AB Liderleri Savunma Zirvesinde Bir Araya Geldi - Son Dakika
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AB Liderleri Savunma Zirvesinde Bir Araya Geldi

AB liderleri, jeopolitik tehditlere karşı savunmayı güçlendirmek için Brüksel'de toplandı.

03.02.2025 15:49
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, Donald Trump döneminde ABD ve Rusya'dan gelen tehditler başta olmak üzere mevcut jeopolitikte Avrupa'nın savunmasını güçlendirmenin yollarını tartışacakları ilk özel zirve toplantısında bir araya geldi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen gayri resmi zirvenin girişinde yaptığı açıklamada, "Yalnızca savunmaya ayrılmış bir toplantıyla ilk kez bir araya geliyoruz." dedi.

Costa, zirvede savunma konusundaki öncelikler ile bunlar için gerekli finansmanın nasıl sağlanacağının ve mevcut ortaklıkların nasıl geliştirileceğinin ele alınacağını söyledi.

AB Komisyonunun savunma stratejisi konusunda "Beyaz Bülten" isimli belge hazırladığını belirten Costa, söz konusu zirvede alınacak kararların 19 Mart'ta açıklanması için planlanan bu belgenin hazırlıkları kolaylaştırıcı rol oynamasını beklediğini söyledi.

ABD ile ilişkiler

Liderler zirve kapsamında ABD ile ilişkilere özel olarak odaklanacak.

Trump'ın hafta sonu Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik açıkladığı gümrük vergileri konusundaki kapsamlı hamlesi gündeme gelecek ve Avrupa'ya karşı da benzer bir karar açıklaması halinde neler yapılabileceği görüşülecek.

ABD ile ilişkiler aynı zamanda, Trump'ın "daha fazla savunma harcamasını" zorlaması ve AB üyesi Danimarka'ya Grönland'a yönelik tehditleri bağlamında da ele alınacak.

Zirvenin bir bölümüne NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer de katılacak.

Avrupa Birliği, Ukrayna'da savaşın başladığı 2022'den bu yana Rusya'dan gelen tehditlere karşı savunmasını güçlendirme ve NATO şemsiyesi altında belli ölçüde ABD'den "savunmada özerklik" sağlama konularında çözüm arıyor.

Kaynak: AA

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