AB Liderlerinden Üçlü Zirve Çağrısı

16.08.2025 13:28
AB, Trump ve Zelenskiy ile Ukrayna için güvenlik garantileri ve diplomatik çözüm isteğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve Finlandiya liderleri, Alaska zirvesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Ukraynalı mevkidaşları Volodimir Zelenskiy'nin katılımıyla üçlü zirve çağrısı yaparak, Gönüllüler Koalisyonu olarak diplomatik çözüm ve güvenlik garantileri konusunda aktif rol oynamaya hazır olduklarını bildirdi.

AB Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sonrası Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere, Finlandiya ve Polonya liderleri ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan ortak açıklamayı paylaştı.

Açıklamada Trump'ın söz konusu liderler ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i bu sabah erken saatlerde Putin ile Alaska'da yaptığı görüşmenin sonuçlarına dair bilgilendirdiği kaydedildi.

Avrupalı liderlerin Trump'ın Ukrayna'daki katliamı durdurma, Rusya'nın saldırganlığını sona erdirme, adil ve kalıcı barış sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladığı bildirilen açıklamada, ABD Başkanı'nın "Anlaşma olana kadar anlaşma yok." sözlerine atıfta bulunuldu.

Açıklamada Trump'ın da öngördüğü gibi, bir sonraki adımın Zelenskiy'nin de dahil edildiği görüşme olması gerektiğinin altı çizildi.

"Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy ile Avrupa desteğiyle üçlü bir zirve için çalışmaya hazırız." ifadesine yer verilen açıklamada Avrupa'nın tutumu şöyle özetlendi:

"Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkili bir şekilde savunabilmesi için kesin güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği konusunda netiz. Başkan Trump'ın ABD'nin güvenlik garantileri vermeye hazır olduğu yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Gönüllüler Koalisyonu, aktif bir rol oynamaya hazırdır. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine veya üçüncü ülkelerle işbirliğine hiçbir sınırlama getirilmemelidir. Rusya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılımını veto edemez. Topraklarıyla ilgili kararları almak, Ukrayna'nın sorumluluğundadır. Uluslararası sınırlar zorla değiştirilmemelidir."

Açıklamada Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin ve Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürüleceği vurgulandı.

Trump ile Putin, dün Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

