AB Liderlerinden Ukrayna Mesajı

12.08.2025 11:03
AB liderleri, ABD-Rusya zirvesi öncesi Ukrayna'nın güvenliği için ortak mesaj yayımladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) 26 lideri, 15 Ağustos'ta yapılacak Ukrayna konulu ABD- Rusya zirvesi öncesinde ortak açıklama yaparak, varılacak diplomatik çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiğini bildirdi.

AB Konseyi, Macaristan lideri Viktor Orban dışındaki 26 ülke liderinin Ukrayna konusundaki ortak açıklamasını paylaştı.

AB liderlerinin, ABD'li mevkidaşları Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirme, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış ve güvenlik sağlama yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Ukrayna halkı geleceğine karar verme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Ukrayna'da barışa giden yol Ukrayna olmadan belirlenemez." ifadeleri yer aldı.

Savaşın Avrupa ve uluslararası güvenlik açısından daha geniş kapsamlı etkilerinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Diplomatik bir çözümün Ukrayna'nın ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği inancını paylaşıyoruz." denildi.

Açıklamada, AB'nin "ABD ve diğer benzer düşünen ortaklarla koordinasyon içinde" Ukrayna'nın doğal meşru müdafaa hakkını kullanması nedeniyle bu ülkeye siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya devam edeceğine işaret edilerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların da sürdürüleceği bildirildi.

Ukrayna'nın kendini savunabilir hale gelmesini, savaş sonrasında verilebilecek güvenlik garantilerinin "ayrılmaz bir parçası" olarak niteleyen açıklamada, AB'nin kendi üyelerinin çıkarlarını da göz önüne alarak, yetki ve kabiliyetleri temelinde güvenlik garantilerine daha fazla katkıda bulunmaya hazır olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda destekleneceği kaydedildi.

Macaristan katılmadı, AB-Rusya zirvesi önerdi

Macaristan lideri Orban ise bu açıklamaya katılmadığını duyurdu.

Orban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB liderlerinin Trump ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında yapılacak tarihi zirveye günler kala açıklama "yayınlamaya çalıştığını" belirtti.

"Liberal-ana akım koro, en sevdikleri 'Putin'in kuklası' şarkısını yeni yorumuyla seslendirmeye başlamadan önce Macaristan adına açıklamayı neden desteklemeyeceğimi paylaşmaya karar verdim." ifadelerini kullanan Orban, şöyle devam etti:

"Açıklama, AB liderlerinin davet edilmediği bir toplantı için koşullar belirlemeye çalışıyor. AB'nin kenarda kalması zaten yeterince üzücü. İşleri daha da kötüleştirebilecek tek şey, kürsüden talimat vermeye başlamamız. AB liderleri için tek mantıklı eylem, ABD-Rusya görüşmesi örneğine dayanarak bir AB-Rusya zirvesi başlatmaktır. Barışa bir şans verelim!"

Alaska zirvesi öncesinde Brüksel'de kaygı hakim

Yaklaşık 3,5 yıldır süren savaşı varoluşsal tehdit olarak tanımlayan ve şimdiye kadar toplam 160 milyar doların üzerinde kaynak ayıran AB, Alaska zirvesinde masa dışı bırakılmaktan rahatsızlık duyuyor. Bu nedenle varılacak bir barış anlaşmasının gelecek Rus saldırganlığını caydırıcı nitelikte olmamasından da endişe duyuyor.

AB Dışişleri Bakanları, dün büyük kısmını bu konuya ayırdıkları olağanüstü çevrimiçi toplantıda bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında transatlantik birliğin önemine dikkat çekilerek, ABD'nin Ukrayna'daki çabalarına destek mesajı verilmişti.

Avrupa, Zelenskiy'nin de zirveye katılmasını istiyor

Diğer yandan İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Polonya, Finlandiya'nın liderleri ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 10 Ağustos'taki ortak açıklamada barışa giden yola Ukrayna olmadan karar verilemeyeceğini bildirerek, zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılması çağrısında bulunmuştu.

Trump ise açıklamasında Putin'in ardından Zelenskiy ile de görüşeceğini duyurmuştu.

Yarın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in davetiyle Trump, Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB yönetimi ve bazı Avrupalı liderlerin katılımıyla çevrimiçi bir toplantı yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Dış Politika, Macaristan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Rusya

