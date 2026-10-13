AB Lübnan ordusuna 3 yıllık destek misyonu kuruyor, Avn kararı memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Lübnan ordusuna 3 yıllık destek misyonu kuruyor, Avn kararı memnuniyetle karşıladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AB Lübnan ordusuna 3 yıllık destek misyonu kuruyor, Avn kararı memnuniyetle karşıladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, AB'nin ordu ve iç güvenlik güçlerine destek sağlayacak, başlangıçta üç yıl sürecek misyonunu memnuniyetle karşıladı. Misyon, BMGK'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda sınır ve liman güvenliği ile kaçakçılık ve siber suçlarla mücadelede eğitim verecek.

BEYRUT, 13 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Avrupa Birliği'nin (AB) Lübnan ordusuna ve iç güvenlik güçlerine danışmanlık ve destek sağlamak amacıyla ülkede başlangıçta üç yıl süreyle faaliyet gösterecek yeni bir destek misyonu kurma kararını memnuniyetle karşıladı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, AB'nin ortak güvenlik ve savunma politikası kapsamında oluşturulan misyon, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda Lübnan'ın devlet kurumlarını güçlendirmeyi ve kalıcı istikrarı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Haberde, askeri ve sivil bileşenlerden oluşacak misyonun özellikle sınır ve deniz güvenliği, istihbarat, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele ile Beyrut Limanı da dahil olmak üzere liman güvenliği alanlarında danışmanlık ve eğitim sağlayacağı belirtildi.

Avn pazartesi günü yaptığı açıklamada misyonun, hükümetin silahların devlet güçlerinin denetimi altına alınmasına yönelik tutumuyla uyumlu olarak Lübnan'da devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesine ve sınırların güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiKaçakçılıkGüvenlikPolitikaGüncelLübnanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor 90. dakikada 2-1 olan maçın skorunu görenler inanamıyor
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
13:22
AK Parti harekete geçti 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
13:13
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi
Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
13:06
Raporlu ilaç kullananlara müjde Hastane çilesi bitiyor
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor
12:55
Futbol tarihinde böylesi zor görülür Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba
Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba
12:44
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
12:21
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 13:58:14. #.0.3#
SON DAKİKA: AB Lübnan ordusuna 3 yıllık destek misyonu kuruyor, Avn kararı memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei