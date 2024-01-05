AB, Macaristan\'ın veto ettiği Ukrayna\'ya mali yardım paketini onaylamayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'ın veto ettiği Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali yardım paketinin onaylanmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Von der Leyen ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Belçika'nın AB Dönem Başkanlığı'nı devralması dolayısıyla Brüksel'de AB Komisyonu üyeleri ile Belçika delegasyonunun düzenlediği toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya verilecek finansal desteğin öncelikleri arasında yer aldığına işaret eden von der Leyen, "Ukrayna ile katılım müzakerelerini başlatma yönündeki tarihi kararın ardından, ülkeye mali yardımımızı istikrara kavuşturma konusunda acilen ilerlemeliyiz." dedi.

Von der Leyen, AB Komisyonunun Ukrayna'ya 2024-2027 döneminde 50 milyar avroluk destek verilmesi konusunda AB Konseyine operasyonel çözümler sunacağına dikkati çekti.

İlk önceliklerinin bu konuda AB ülkelerinin oybirliği olduğunu belirten von der Leyen, başka seçenekler üzerinde de hazırlık yaptıklarını vurguladı.

De Croo ise "Ukrayna'nın finansmanı konusunda hedefimiz 27 ülkenin oybirliğinin sağlanmasıdır." diye konuştu.

Avrupalıların AB'den korunma, refahı artırma ve ortak bir gelecek beklediğini anlatan de Croo, Ukrayna'nın Avrupa'nın kalbinde yer aldığını, Ukrayna güvenliğinin Avrupa güvenliğinin garantisi olduğunu ifade etti.

Aralık ayında yapılan AB Liderler Zirvesi'nde oybirliği gereken Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali destek planı Macaristan tarafından veto edilmişti.

Macaristan, AB bütçesinin üye ülkeleri desteklemesi gerektiği, Ukrayna'da ciddi yolsuzluklar olduğu ve savaşta Batı'nın verdiği desteğin sonuç vermediği gerekçeleriyle Ukrayna'ya mali yardım sağlanmasına karşı çıkıyor.

Bu konuda henüz karar alamayan AB liderleri, 1 Şubat'ta Brüksel'de Ukrayna'ya mali destek sağlanması ve AB uzun dönem bütçesinde revizyonları ele alacakları bir zirve düzenleyecek.