AB Misyonu, Libya'daki taraflara seçimler konusunda ramazan ayında bir araya gelmeleri çağrısında bulundu

Libya'daki Avrupa Birliği (AB) Misyonu, bu ülkedeki taraflara Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) çağrısına cevap vererek seçimler konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için ramazan ayında bir araya gelmeleri çağrısında bulundu.
Libya'daki AB Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, "barış, hoşgörü ve bağışlama ayı olan ramazan ayı vesilesiyle, Libya'daki tüm taraflardan iyi niyet göstergesi olarak keyfi gözaltına alınan herkesi serbest bırakması" talep edildi.
Ramazan ayının farklılıkları bir kenara bırakıp ulusal uzlaşının sağlanması için bir fırsat olduğu kaydedilen açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'in Libya'daki taraflara seçimlerin önündeki engellerin kaldırılması için yaptığı diyalog talebine cevap vererek ramazan ayında bir araya gelmeleri çağrısı yapıldı.
Bathily, 23 Kasım 2023'te seçimlerin yapılmasına ilişkin tartışmalı konuların çözüme kavuşturulması için Libya'daki tüm taraflara bir toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.
Libya'da seçim çıkmazı
Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.
Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisinin (TM) altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim kanunları üzerinde anlaşmaya vardı.
TM, 4 Kasım 2023'te 6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarını onayladığını duyurdu ancak Devlet Yüksek Konseyi TM'yi 6+6 Komitenin belirlediği seçim kanunlarını değiştirmekle itham ederek yalnız "6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarına bağlı olduğunu" açıkladı.
TM, Devlet Yüksek Konseyinin itirazına rağmen onayladığı seçim kanunlarını resmi gazetede yayımladı ve seçim kanunlarının yürürlüğe girdiğini savundu. İki kurum arasındaki söz konusu anlaşmazlık nedeniyle seçimlerle ilgili süreç başlatılamadı.
İki kurum için en belirgin anlaşmazlık noktası ise devlet başkanlığına adaylık şartları konusunda yaşanıyor.
Devlet Yüksek Konseyi asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.
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