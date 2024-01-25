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AB, Nijerya'daki aşı araştırmalarını desteklemek için 18 milyon avro yatırım yapacak - Son Dakika
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AB, Nijerya'daki aşı araştırmalarını desteklemek için 18 milyon avro yatırım yapacak

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'daki aşı araştırmalarını desteklemek amacıyla 18 milyon avro yatırım yapacağını duyurdu. AB Delegasyon Başkanı Samuela İsopi, Nijerya'nın öncelikleriyle uyum içinde olduklarını belirterek, yatırımın kamu araştırma kurumlarına ve diğer uygulayıcı ortaklara sağlanan hibelerle aşı araştırmalarını geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti. Ayrıca, AB'nin Bulgaristan ile Afrika'da aşı üretimi konusunda yakın bir çalışma içinde olduğu da belirtildi.

AB, Nijerya\'daki aşı araştırmalarını desteklemek için 18 milyon avro yatırım yapacak
25.01.2024 - 19:39,  Güncelleme: 19:40
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Avrupa Birliği (AB), Nijerya'daki aşı araştırmalarını desteklemek için 18 milyon avroluk yatırım yapacağını bildirdi.

Nijerya Haber Ajansına göre, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Samuela İsopi, başkent Abuja'da düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, AB'nin Nijerya'nın öncelikleriyle uyum içinde olduğunu belirtti.

İsopi, AB'nin Nijerya'daki aşı araştırmalarını desteklemek için 18 milyon avroluk yatırım yapacağını söyledi.

AB'nin yatırımının, kamu araştırma kurumlarına ve diğer uygulayıcı ortaklara sağlanan hibelerle aşı araştırmalarını geliştirmeyi amaçladığını dile getiren İsopi, Afrika'da aşı üretiminin başlatılması konusunda Bulgaristan ile yakın bir çalışma içinde olduklarını da kaydetti.

Nijerya hükümeti, ülkede yerel aşı üretiminin başlatılmasına yönelik çalışmalar başlamıştı.

Hükümet tarafından başlatılan çalışmalarda, aşı araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek, aşı kararsızlığını azaltmak, erişimi iyileştirmek ve hem kamu hem de özel sağlık sektörlerinde yerel üretimi teşvik etmek için 10 yıllık bir strateji belirlenmişti.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Batı Afrika, Bulgaristan, Nijerya, Afrika, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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