AB'nin Lahbib'inden Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerini durdurmak zorunda kaldığını anımsatarak, güvenli ve engelsiz erişim çağrısında bulundu.

1 Aralık itibarıyla işbaşı yapan AB Komisyonunun yeni üyesi Lahbib, sosyal medya hesabından, UNRWA'nın Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerini durdurmak zorunda kalmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"(UNRWA) Güvenli koşullarda teslimat ve dağıtım yapamıyor." ifadesini kullanan Lahbib, güvenli ve engelsiz erişimin sağlanması çağrısında bulundu.

Lahbib, bu yardımların "Gazze'de kuşatma altındaki milyonlarca Filistinli için tek can simidi" olduğunu vurguladı.

UNRWA tarafından dün yapılan açıklamada, "Yardım görevlilerini ve malzemelerini koruma sorumluluğu, işgalci güç olarak İsrail devletine aittir. Yardımların Gazze'ye güvenli şekilde akmasını sağlamalıdırlar." ifadesine yer verilerek, gerekli şartlar sağlanana kadar Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yardım girişlerinin durdurulduğu duyurulmuştu.