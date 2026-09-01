AB'nin Lübnan misyonu UNIFIL'in yerini almayacak: Kallas, Lübnan ordusunun kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Lübnan'da planladığı yeni misyonla Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) yerini almak istemediğini belirterek, "Amacımız, Lübnan silahlı kuvvetlerinin ve Lübnan devletinin ülke genelinde güvenliği sağlama kapasitesini güçlendirmek." dedi.

Kallas, İrlanda'nın Wicklow kentinde düzenlenen gayriresmi AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına yaptığı açıklamada, Lübnan'da planlanan yeni misyonla ülkenin silahlı kuvvetlerine danışmanlık ve eğitim vermeyi planladıklarını aktardı.

AB'nin bu misyonla UNIFIL'in yerini almak istemediğini aktaran Kallas, "Amacımız, Lübnan silahlı kuvvetlerinin ve Lübnan devletinin ülke genelinde güvenliği sağlama kapasitesini güçlendirmek." diye konuştu.

Kaja Kallas, misyonun planlama sürecinin iyi ilerlediğini kaydederek, AB Konseyi'nin görevin başlamasına yönelik kararını ekimde vermesini beklediklerini söyledi.

10'dan fazla üye ülkenin yeni misyon için kaynak ve personel sağlamaya istekli olduğunu dile getiren Kallas, "Misyon kurmak kolaydır ancak asıl mesele onu neyle dolduracağımızdır. Bu nedenle üye devletlerin gerçekten katkı sağlamaya istekli olduğunu duymaktan memnuniyet duydum." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna

Kallas, Rusya'nın giderek artan hibrit saldırılarla Ukrayna'ya desteği kesmek için Avrupa'yı hedef aldığını savunarak, "Başarılı olamayacaklar. Aksine, bugün yaptığımız görüşmelerde de ele aldığımız üzere, Ukrayna'ya desteğimizi artıracak ve kendi savunmamıza yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.

Hava savunmasının en büyük öncelik olduğunu ve önleyici füze stoklarının "her yerde yetersiz" olduğunu söyleyen Kallas, özellikle kullanım süresi dolmak üzere olan Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi veya satılması çağrısında bulundu.

Kaja Kallas, Ukrayna'nın ekipman desteğinin yanı sıra modernize edilmiş eğitim tesislerine ihtiyacı olduğunu belirterek bu bağlamda bazı üye ülkelerin Kiev'e ek finansman sağlamayı kabul ettiğini aktardı.

Uzay teknolojileri

Navigasyondan iletişime, füze tespitinden istihbarat toplamaya kadar savunmanın uzay teknolojilerine bağlı olduğunu vurgulayan Kallas, bakanlarla Avrupa'nın "küresel uzay aktörü olarak varlığını sürdürebilmesi" için hangi kabiliyetlere ihtiyaç duyduğu konusunda görüştüklerini dile getirdi.

Kallas, AB Komisyonu'nun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius'la birlikte uzay teknolojileri alanında somut öneriler içeren belgeyi yıl sonuna kadar sunmayı planladıklarını belirtti.

Hürmüz Boğazı'ndaki son durum

ABD ve İran arasında çatışmaların devam etmesinin durumun "kırılganlığını" ortaya koyduğunu kaydeden Kallas, savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaların henüz somut ilerleme sağlayamadığını söyledi.

Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı her günün bedelini küresel ekonominin ödediğini ifade ederek, "Seyrüsefer özgürlüğü engellenmemeli ve herhangi bir ücrete tabi olmamalıdır. Bu, üye ülkelerin ve dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda ortağımızın üzerinde uzlaştığı temel ilkedir ve biz de bu konuda ısrarcı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Savunmada çözüm üretilmesi için yeni üst düzey grup

Avrupa'nın savunmaya her zamankinden fazla yatırım yaptığını ancak harcamaların tek başına başarıyı garanti etmediğini söyleyen Kallas, NATO bünyesinde Avrupa'nın konvansiyonel askeri gücüne dair tespit edilen eksiklikleri giderme konusunda "yeterince hızlı davranmadıklarını" belirtti.

Kallas, gelecek hafta bazı AB ülkelerinin yanı sıra İngiltere ve Ukrayna'dan üst düzey siyasi ve askeri liderlerden oluşan yeni üst düzey grubun faaliyete geçeceğini kaydederek, şunları paylaştı:

"Buradaki amaç, güvenlik ve savunma alanındaki en parlak zihinleri bir araya getirerek gerçekten alışılmışın dışında çözümler üretilmesini sağlamaktır. Özellikle Avrupa'daki güvenlik tehdidinin çok daha somut hal aldığı bu dönemde, söz konusu eksiklikleri giderme konusunda nasıl daha hızlı ve daha etkili olabiliriz? Grubun çalışmaları, benim himayemde, Avrupa'nın savunmasına yönelik somut öneriler içeren raporda bir araya getirilecektir."