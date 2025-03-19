AB'nin Rusya'dan Doğalgaz İthalatı Zirveye Ulaştı - Son Dakika
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AB'nin Rusya'dan Doğalgaz İthalatı Zirveye Ulaştı

AB, Ocak 2024'te Rusya'dan 1,9 milyar euro değerinde doğalgaz ve LNG ithal etti.

19.03.2025 11:09
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MOSKOVA, 19 Mart (Xinhua) -- Rusya'dan ocak ayında, boru hattıyla toplam 1,9 milyar euroluk (yaklaşık 2,08 milyar ABD doları) doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın alan Avrupa Birliği, bu ülkeden doğalgaz ithalatında iki yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

TASS Haber Ajansı'nda çarşamba günü yer alan haberde Eurostat ve TASS'ın hesaplamalarına göre AB'nin Rusya'dan 1,07 milyar euro tutarında LNG ithal ettiği, bunun Aralık 2024'e göre yüzde 17'lik, Ocak 2024'e göreyse yüzde 57'lik artış anlamına geldiği belirtildi. Bu, AB'nin 1,3 milyar eurodan fazla bir tutarda LNG satın aldığı Ocak 2023'ten bu yana Rusya'ya LNG için ödediği en yüksek tutar anlamına geliyor.

AB'nin Rusya'dan doğalgaz ithalatında 455 milyon euro tutarında LNG satın alan Fransa başı çekerken, onu 261,5 milyon euro ile İspanya ve 256,7 milyon euro ile Belçika takip ediyor. Rusya'dan LNG ithalatını Ocak 2024'e göre yüzde 1,6 artıran Hollanda da 100 milyon euro tutarında LNG satın aldı.

Ocak ayında ABD'nin Rusya'dan boru hattı yoluyla satın aldığı doğalgaz da Ukrayna yoluyla doğalgaz transit geçişinin tamamen durmasına karşın 833 milyon euro ile Ocak 2024 seviyelerinin sadece yüzde 10 altında kaldı.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: AB'nin Rusya'dan Doğalgaz İthalatı Zirveye Ulaştı - Son Dakika
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