AB, Orta Doğu'daki Saldırıları Kınadı
AB, Orta Doğu'daki Saldırıları Kınadı

23.03.2026 20:13
AB Komisyonu üyesi Lahbib, İsrail'in Lübnan'daki altyapıya saldırılarını kınadı ve müzakereleri önerdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in Lübnan'daki köprülere saldırıları dahil Orta Doğu'daki kritik altyapıya yönelik saldırıları kınadığını belirtti.

Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, sivil altyapıya saldırmanın uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Gerilimin tırmanmasının sadece acıları derinleştireceğini kaydeden Lahbib, "Lübnan'daki köprüler dahil Orta Doğu'daki hayati öneme sahip altyapı tesislerine yönelik saldırıları kınıyorum." ifadesini kullandı.

Lahbib ayrıca, diplomatik müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini ve siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İsrail, Litani Nehri üzerindeki geçiş noktalarını hedef alıyor

İsrail, Lübnan'ın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Litani Nehri üzerindeki önemli geçiş noktalarına sistematik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu sabah, Litani Nehri üzerindeki küçük Arzay-Burc Rahhal Köprüsü'nü bombalayan İsrail ordusu, dün de nehir üzerindeki en önemli geçiş noktalarından biri olan Kasımiye Köprüsü'ne iki kez hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise İsrail'in Kasımiye Köprüsü'ne düzenlediği saldırıyı kınamış ve bunun İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini sağlamlaştırma ve yayılmasını kolaylaştırma girişimi olduğunu söylemişti.

İsrail ordusu bugün ayrıca Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki Dellafe Köprüsü'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Orta Doğu'daki Saldırıları Kınadı - Son Dakika

SON DAKİKA: AB, Orta Doğu'daki Saldırıları Kınadı - Son Dakika
