AB, Rusya'nın Kiev'deki çocuk hastanesine saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
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AB, Rusya'nın Kiev'deki çocuk hastanesine saldırısına tepki gösterdi

Avrupa Birliği yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir çocuk hastanesini hedef alan saldırılarına tepki göstererek, sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini vurguladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, saldırılarda Kiev'in en büyük çocuk hastanesinin yerle bir olduğunu belirterek Rusya'nın Ukraynalı sivilleri acımasızca hedef aldığını ifade etti. Ukrayna'nın hava savunmasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Borrell, Rus savaş suçlarının tüm sorumlularının hesap vereceğini söyledi. AB Komisyonu'nun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic de saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda çocuk hastanesinin hedef alındığına dikkat çekerek Rusya'nın Ukrayna halkına karşı işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü açıkladı.

08.07.2024 18:13
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Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir çocuk hastanesini hedef alan saldırılarına tepki göstererek, sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılarda Kiev'in en büyük çocuk hastanesinin yerle bir olduğunu belirterek "Rusya Ukraynalı sivilleri acımasızca hedef almaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın "derhal" hava savunmasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Borrell, "Rus savaş suçlarının tüm sorumlularından hesap sorulacaktır." ifadesine yer verdi.

AB Komisyonu'nun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic de sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda başkentte yer alan çocuk hastanesinin hedef alındığına dikkati çekti.

Lenarcic, şunları kaydetti:

"Savaş kanunları Rusya tarafından şimdiye kadar pek çok kez ihlal edilmiştir ancak bir çocuk hastanesini hedef almak zalimliğin de ötesindedir. Rusya, Ukrayna halkına karşı işlediği suçlardan dolayı sorumlu tutulmalıdır."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Rusya'nın Kiev'deki çocuk hastanesine saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika

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