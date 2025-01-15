AB Sözcüsü El Anouni, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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AB Sözcüsü El Anouni, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

AB Sözcüsü El Anouni, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

El Anouni, AA'nın 2024 fotoğraflarını inceledi ve Suriye halkının önemine vurgu yaptı.

15.01.2025 12:50
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sözcü El Anouni, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinden etkilenen El Anouni, Emin Sansar'ın 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda düzenlenen sevinç gösterilerinin yer aldığı "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafı seçti.

-"Suriye'nin geleceği, Suriye halkının elinde olmalı"

El Anouni, AA muhabirine Türkçe yaptığı açıklamada, "Bunu beğendim. Çünkü Suriye halkı AB için çok önemli. AB, Suriye halkının yanında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngilizce yaptığı değerlendirmede de El Anouni, "Bu fotoğrafta en sevdiğim unsur, tümüyle halkla ilgili olması." dedi.

El Anouni, AB'nin Brüksel'in ismiyle özdeşleşen bağış konferansları da dahil olmak üzere iç savaş boyunca hem Suriye halkını hem de ev sahibi toplulukları desteklediğini belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Baas rejiminin yıkılmasının ardından Ürdün ve Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyaretlere değinen El Anouni, Kallas'ın geçiş süreci hakkında bölgesel ve uluslararası aktörlerle istişarelerde bulunduğunu anımsattı.

El Anouni, "Suriye'nin geleceği, Suriye halkının elinde olmalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Sözcüsü El Anouni, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

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