AB, Suriye Yaptırımlarını Görüşecek

Güncel

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, yarın bir araya gelerek Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin önerileri görüşecek. AB üyelerinin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi üzerinde anlaşmaya varması bekleniyor.

AB Dışişleri Bakanları, Suriye'nin yeni yönetiminin izleyeceği siyasi yönü konuşmak ve ülkenin zor durumdaki ekonomisini canlandırmak amacıyla Suriye'ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesini görüşmek üzere yarın bir araya gelecek. Brüksel'de devam eden görüşmelerle ilgili bilgi sahibi iki Avrupalı diplomatik kaynağın Arap medyasına verdiği bilgiye göre, AB Dışişleri Bakanları, seyahat kısıtlamaları, Suriye'nin petrol ve gaz ihracatı, altyapı ve insani yardıma erişimin yanı sıra mali işlemler üzerindeki kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması gibi konuları ele alacak.

"AB, Şara'nın nasıl bir yol izleyebileceği konusunda temkinli"

27 üyeli AB bloku, Suriye'nin yeni lideri Ahmed El-Şara'nın nasıl bir yol izleyebileceği konusunda temkinli yaklaşıyor. Arap medyasına konuşan diplomatlardan birisi, HTŞ'nin insan hakları konusundaki kötü siciline atıfta bulunarak, "Her şeyin değiştiğine dair tartışılmaz göstergeler varmış gibi görünmüyor" dedi. Diplomat, en kötü senaryonun yaptırımların kaldırılması ve ardından yeni yönetimin kadın ya da azınlık haklarına kısıtlamalar getirmesi olacağını sözlerine ekledi.

Kallas: "Suriye yönetiminin doğru bir yöne ilerlediğini görürsek bir sonraki adıma geçebiliriz"

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas da Ankara'ya ziyareti kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Suriye'ye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili AB'nin bir yol haritası olduğunu belirterek, geçici hükümetin "doğru adımları atması" halinde yaptırımların aşamalı olarak hafifletileceğini kaydetmişti. "Suriye yönetiminin doğru bir yöne doğru ilerlediğini görürsek o durumda bir sonraki adıma geçebiliriz" diyen Kallas, yaptırımlarda öncelikli olarak ülkenin inşasını başlatmak için gerçekten gerekli olan alanlarda hafifletileceği sinyalini vermişti.

AB üst düzey yetkililerinden Şara'ya uyarı

ABD, bu ayın başlarında Suriye'ye insani yardım, bazı enerji satışları ve kişisel havalelerin akışını kolaylaştırmak için bazı kısıtlamaları altı aylığına hafifletmişti. Buna göre, AB de bazı yaptırımlara hafifletme konusunda adım atmayı düşünüyor. AB yetkilileri, geçen haftalarda Beşar Esad'ı deviren muhalif grup Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) üyelerinin liderliğindeki yeni geçici hükümete desteklerini göstermek üzere Şam'a gitmişti. Ancak üst düzey AB yetkilileri, Suriye'nin yeni lideri Ahmed el-Şara'ya insan haklarına ve azınlıklara saygı gösteren kapsayıcı bir hükümet kurmasını istediklerine ilişkin uyarılarda bulunmuştu.

AB, 2020 yılında HTŞ'nin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan sivillere işkence etme ve öldürme yönündeki "sistematik uygulamasını" kınamış ve örgütün eylemlerinin savaş suçu ya da insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini belirtmişti. Birleşmiş Milletler (BM), 2014 yılında El Kaide ile olan bağları nedeniyle bu gruba yaptırım uygulamıştı. ABD ve AB ise 2018 yılında HTŞ'yi "terörist" örgüt olarak tanımlamıştı.