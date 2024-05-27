AB, Suriye'ye 7,5 milyar avro hibe ve kredi taahhüt etti - Son Dakika
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AB, Suriye'ye 7,5 milyar avro hibe ve kredi taahhüt etti

AB, Suriye\'ye 7,5 milyar avro hibe ve kredi taahhüt etti

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin geleceğine destek konulu 8'inci Brüksel Konferansı'nda toplam 7,5 milyar avro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini duyurdu. AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, konferansın sonunda açıklama yaptı.

27.05.2024 23:17
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Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin geleceğine destek konulu 8'inci Brüksel Konferansı'nda toplam 7,5 milyar avro hibe ve kredinin taahhüt edildiğini duyurdu.

AB ve üye ülkeleri, Suriye'ye komşu ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren 8'inci Brüksel Konferansı sona erdi.

AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, konferansın sonunda açıklama yaptı.

Lenarcic, "Hep birlikte 5 milyarı hibe ve 2,5 milyarı kredi olmak üzere toplam 7,5 milyar avro tutarında taahhütte bulunduğumuzu duyurmaktan gurur duyuyorum." dedi.

5 milyar avroluk hibenin yaklaşık 3,9 milyar avrosunun 2024 yılı için, geri kalanının 2025 ve sonrası için taahhüt edildiğini belirten Lenarcic, hibelerin yanı sıra uluslararası finans kuruluşları ve bağışçıların toplam 2,5 milyar avro tutarında imtiyazlı koşullarla kredi açıkladıklarını bildirdi.

Lenarcic, AB ve üye ülkelerinin hibe taahhüdünün bunun dörtte üçünü oluşturduğunu söyledi.

Geçen seneki konferansta toplam 9,6 milyar avro hibe ve kredi taahhüt edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Suriye'ye 7,5 milyar avro hibe ve kredi taahhüt etti - Son Dakika

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