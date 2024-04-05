AB Temsilcisi: Gazze'deki Durum Korkunç ve Anlaşılmaz

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Avrupa Birliği (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in bombardımanı altındaki ve insani yardıma erişimin neredeyse tamamen kısıtlandığı Gazze Şeridi'ndeki durumun "korkunç ve anlaşılmaz" olduğunu belirtti.

İspanya El Pais gazetesine demeç veren Koopmans, "Açlık ve su erişimini bir silah gibi kullanmak yasa dışıdır. Gazze'deki durum kesinlikle korkunç ve anlaşılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'de yaklaşık 3 yıldır Orta Doğu için özel temsilcilik görevini yürüten Hollandalı siyasetçi ve avukat Koopmans, önceliklerinin "katliamı sona erdirmek, çocukların açlıktan öldüğü Gazze'ye gıda ulaşımını sağlamak ve rehineleri serbest bırakmak" olduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Gazze'de ateşkes ilan edilmesine ilişkin aldığı kararın, İsrail tarafından uygulanması gerektiğini vurgulayan Koopmans, bu kararın bağlayıcı olduğunun altını çizdi.

Koopmans, "bölgede barışın, sadece İsrail'in güvenliğinin garanti edilmesi halinde sağlanacağını" belirterek, bunun için önce ateşkes ilan edilmesinin sonrasında da sürdürülebilir bir çözümün yollarının aranmasının şart olduğunu ifade etti.