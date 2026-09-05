AB, Tunus'taki orman yangını mağdurlarına 200 bin avro acil yardım sağlayacak

Avrupa Birliği (AB), Tunus'ta haziran başından bu yana etkili olan orman yangınlarından etkilenen 15 bin kişiye destek amacıyla 200 bin avroluk acil insani yardım sağlayacak.

AB'nin Tunus Delegasyonundan yapılan açıklamaya göre yardım, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) desteğiyle Tunus Kızılayı tarafından yürütülecek altı aylık operasyon kapsamında kullanılacak.

Tunus'un 23 Temmuz'da AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine İtalya'nın iki Canadair yangın söndürme uçağının bölgeye gönderildiği ve AB'nin Copernicus Acil Haritalama Servisini devreye aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yangınlarda yaklaşık 12 bin hektar orman ve tarım arazisinin zarar gördüğü, Tunus Kızılayının değerlendirmelerine göre yaklaşık 41 bin 479 kişinin yangınlardan doğrudan veya elektrik ve su kesintileri nedeniyle dolaylı olarak etkilendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 15 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Şubat 2027 sonuna kadar sürmesi planlanan yardım çalışmasında barınma ve temel ev ihtiyaçları, gıda ve nakdi yardım, sağlık ve psikososyal destek ile su, sanitasyon ve hijyen hizmetleri sağlanacak.

Tunus'ta son haftalarda etkili olan yangınlarda alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle bazı aileler güvenlik amacıyla evlerinden tahliye edilmişti.

Silyana vilayetindeki Bargu Dağı'nda çıkan yangının yayılması üzerine tahliye edilen ailelerin sayısı 140'a kadar yükselmiş, yangından etkilenen bölgelerde müdahale çalışmaları yürütülmüştü.