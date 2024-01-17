 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Meyer-Landrut, deprem, çevre-yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı. Deprem kategorisinde enkazdan çıkarılan küçük bebeğin fotoğrafını tercih eden Büyükelçi, umudun var olduğunu temsil ettiğini belirtti. Çevre-yaşam kategorisinde ise nesli tükenen hayvanları ve bitkileri korumaya başlamayı destekleyen bir fotoğrafa oy verdi. Haber kategorisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü hatırlatan bir fotoğrafı seçen Meyer-Landrut, spor kategorisinde ise Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
17.01.2024 - 13:18,
Abone Ol

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'ü makamında ziyaret eden Meyer-Landrut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek " Deprem: Umut", "Çevre-Yaşam", "Haber" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Meyer-Landrut, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" fotoğrafını oylayarak en büyük yıkımlarda bile umudun var olduğunu temsil ettiği için enkazdan çıkarılan küçük bebeğin fotoğrafını tercih ettiğini belirtti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün çektiği "Vahşi kedi" fotoğrafına oy veren Büyükelçi Meyer-Landrut, insanların nesli tükenen hayvanları ve bitkileri korumaya başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İlk olarak bu muhteşem bir fotoğraf. İkincisi dünyamızdaki biyolojik çeşitliliği korumamız gerekiyor." dedi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın çektiği "Zaman yolculuğu" fotoğrafını seçti. Meyer-Landrut, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde burada görev yapmaktan onur duyduğunu vurgulayarak seçtiği karenin, kendisine bu özel duyguyu hatırlattığını dile getirdi.

"Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" fotoğrafını oylayan Büyükelçi Meyer-Landrut, 2023 yılında Avrupa'da şampiyon olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Türkiye, Deprem, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06
9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:34 Avukat, müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:29:13. #1.12#
SON DAKİKA: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement