AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'ü makamında ziyaret eden Meyer-Landrut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılında çektiği fotoğrafları inceleyerek " Deprem: Umut", "Çevre-Yaşam", "Haber" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Meyer-Landrut, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" fotoğrafını oylayarak en büyük yıkımlarda bile umudun var olduğunu temsil ettiği için enkazdan çıkarılan küçük bebeğin fotoğrafını tercih ettiğini belirtti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün çektiği "Vahşi kedi" fotoğrafına oy veren Büyükelçi Meyer-Landrut, insanların nesli tükenen hayvanları ve bitkileri korumaya başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İlk olarak bu muhteşem bir fotoğraf. İkincisi dünyamızdaki biyolojik çeşitliliği korumamız gerekiyor." dedi.

Büyükelçi Meyer-Landrut, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın çektiği "Zaman yolculuğu" fotoğrafını seçti. Meyer-Landrut, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde burada görev yapmaktan onur duyduğunu vurgulayarak seçtiği karenin, kendisine bu özel duyguyu hatırlattığını dile getirdi.

"Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in çektiği "Dünyanın sultanları" fotoğrafını oylayan Büyükelçi Meyer-Landrut, 2023 yılında Avrupa'da şampiyon olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.