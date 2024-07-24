AB, Ukrayna'nın yeniden inşası için 4,2 milyar avro göndermeyi onayladı

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Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, Ukrayna'nın yeniden inşasını ve kamu yönetiminin işleyişini sürdürmesini desteklemek amacıyla oluşturulan fon kapsamında yaklaşık 4,2 milyar avro değerindeki ilk taksitin gönderilmesini onayladı.

Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığının X'teki paylaşımına göre, üye ülkeleri AB nezdinde temsil eden büyükelçilerin toplantısı (COREPER) Brüksel'de düzenlendi.

Büyükelçiler, "Ukrayna Aracı" kapsamında bu ülkenin yeniden inşası ve kamu yönetiminin işleyişini sürdürmesini desteklemek amacıyla oluşturulan fon kapsamında yaklaşık 4,2 milyar avro değerindeki ilk taksitin tahsil edilmesi konusunda anlaştı.

Bir sonraki adım olarak AB Konseyi'nde devam edecek yazılı prosedürle tahsilatın yapılması mümkün olacak.

AB, Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını, kamu yönetiminin işleyişini ve yeniden inşasını desteklemek amacıyla "Ukrayna Aracı" isimli fon çerçevesinde 2024-2027 dönemi için 50 milyar avro hibe ve kredi sağlamayı amaçlıyor.