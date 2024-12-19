AB, Ukrayna'ya Savunma Desteği Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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AB, Ukrayna'ya Savunma Desteği Çağrısı Yaptı

AB liderleri, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve mali destek sağlamak için acil adım çağırdı.

19.12.2024 20:48
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, mühimmat ile füzelerin teslimatının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin Ukrayna ile ilgili sonuç bildirisi kabul edildi.

Liderler, özellikle hava savunma sistemleri, mühimmat ile füzelerin teslimatı ve Ukrayna ordusuna gerekli eğitim ve ekipmanın sağlanması konusunda çabaların acilen artırılması çağrısı yaptı.

Ukrayna'nın savunma sanayini daha fazla destekleyerek geliştirmek ve AB savunma sanayiyle işbirliğini derinleştirmek için çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemini vurgulayan liderler, AB ve G7 ortaklarının Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak için 50 milyar avro tutarında kredi sağlama konusunda vardıkları mutabakata değinerek, bu girişim kapsamında AB'nin 2025'te yapacağı toplam 18,1 milyar avro tutarındaki ödemeyi Ocak 2025'te başlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Liderler, Rusya'nın kışın başlamasıyla Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırmasını kınayarak, Ukrayna'nın elektrik altyapısını çalışır durumda tutmasına yardımcı olmak için maddi desteğin artırılması ve teslimatının hızlandırılması çağrısında bulundu.

İran ve Kuzey Kore başta olmak üzere Rusya'ya destek veren ülkeleri kınayan liderler, sonuç bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

"AB, uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde Ukrayna'nın kurtarılmasını ve yeniden inşasını desteklemeye kararlıdır. AB, Ukrayna ile yakın bir şekilde çalışmaya ve Avrupa yolundaki reform çabalarını desteklemeye devam edecektir."

Bildiride, bu bağlamda Temmuz 2025'te İtalya'nın ev sahipliği yapacağı Ukrayna Kurtarma Konferansı'nın önemine dikkati çekildi.

Kaynak: AA

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