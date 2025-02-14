AB, Ukrayna'ya Sürekli Destek Verme Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika
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AB, Ukrayna'ya Sürekli Destek Verme Taahhüdünde Bulundu

AB, adil bir barış sağlanana kadar Ukrayna'ya destek sözü verdi ve güvenlik garantilerini vurguladı.

14.02.2025 18:47
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Avrupa Birliği (AB), adil, kapsamlı ve kalıcı barış sağlanana kadar Ukrayna'ya sürekli ve istikrarlı destek vermeye devam etme taahhüdünü yineledi.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Von der Leyen ve Costa, görüşmede, adil, kapsamlı ve kalıcı barış sağlanana kadar Ukrayna'ya sürekli ve istikrarlı destek sözünü yineledi.

Yalnızca böyle bir barışın "egemen ve müreffeh bir Ukrayna"yı sağlayabileceğine işaret eden liderler, Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliğinin de ancak bu yolla garanti edileceğini vurguladı.

Liderler, Ukrayna'yı gelecekteki müzakerelerin öncesinde güçlü konuma getirme isteğini ve bu ülkeye güçlü güvenlik garantileri sağlandığını ifade etti.

Avrupalı NATO müttefiklerinin, savunma harcamalarını artırmaları, savunma yeteneklerini güçlendirmeleri ve Ukrayna ordusunun güçlendirilmesine yardımcı olmaları gerektiğini vurgulayan liderler, Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecini hızlandırmak için çalışmalara hız verme isteklerinin de altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Ukrayna'ya Sürekli Destek Verme Taahhüdünde Bulundu - Son Dakika

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