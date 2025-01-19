AB, UNRWA Çalışmalarını Destekliyor

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bölgedeki sivillere yönelik yürüttüğü çalışmaların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Lahbib, X hesabından yaptığı paylaşımda UNRWA Ürdün Bölge Müdürü Olaf Becker ile bir araya geldiğini bildirdi.

Becker'e UNRWA'nın bölgedeki sivillere yönelik çalışmalarının desteklenmesi gerektiği mesajını ilettiğini aktaran Lahbib, "UNRWA'nın Gazze ve bölgedeki Filistinlileri desteklemek için yürüttüğü çalışmalar her zamankinden daha önemli ve uluslararası toplum tarafından sürekli olarak desteklenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Lahbib, Orta Doğu temasları kapsamında 17 Ocak'ta da Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Suriye'ye ziyarette bulunmuş ve başkent Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmüştü.