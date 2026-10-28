AB ve 11 ülke Kuzey Kore'ye nükleer ve füze programlarını bırakma çağrısında bulundu - Son Dakika
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AB ve 11 ülke Kuzey Kore'ye nükleer ve füze programlarını bırakma çağrısında bulundu

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AB ve aralarında ABD, Güney Kore ile Avustralya'nın bulunduğu 11 ülke, Kuzey Kore'ye nükleer ve balistik füze programlarından vazgeçmesi çağrısında bulundu. Ortak açıklamada tüm BM üyeleri, özellikle BMGK daimi üyeleri, kararları eksiksiz uygulamaya davet edildi.

Avrupa Birliği (AB) ile aralarında ABD, Güney Kore ve Avustralya'nın bulunduğu 11 ülke, Kuzey Kore'ye "nükleer ve balistik füze programlarından vazgeçme" çağrısında bulundu.

AB, ABD, Güney Kore, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda ve İngiltere, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve bu ülkeye yönelik yaptırımlar hakkında ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, AB, ABD ve Avustralya'nın ekimde Kuzey Kore'nin "yurt dışındaki iş gücünü kullanmasında, kötü niyetli siber faaliyetlerinde ve Rusya ile işbirliğinde rolü olan" kişi ve kuruluşlara Pyongyang'ın balistik füze kapasitesini sekteye uğratmak için yaptırım uyguladığı belirtildi.

Ekim 2024'te Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların takibi için kurulan Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi'nin (MSMT) raporlarına değinilen açıklamada, "MSMT, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını ihlal etme ve bu yaptırımlardan kaçınma girişimlerini izlemeye, ifşa etmeye ve raporlamaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'ye "nükleer ve balistik füze programlarından vazgeçme" çağrısı yapılarak, "Kuzey Kore ile ilgili tüm BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. Tüm BM üyesi ülkelerini, özellikle de BMGK'nin daimi üyelerini, söz konusu kararları eksiksiz şekilde uygulamaya davet ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiAmerika Birleşik DevletleriAvustralyaGüney KoreKuzey KorePolitikaGüncelDünyaSon Dakika

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