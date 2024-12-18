AB ve Batı Balkanlar Zirvesi Brüksel'de

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Avrupa Birliği (AB) ile Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'nın liderleri, zirve toplantısı için Brüksel'de buluştu.

Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin liderlerinin AB'nin 27 üyesinin hükümet ve devlet başkanlarıyla beşinci kez bir araya geldiği zirvede, AB'nin 6 ülke ile ekonomik ve diplomatik ilişkileri güçlendirme yolları görüşülecek.

İlk oturumunda siyasi, ikinci oturumunda ekonomiye dair konuların ele alınacağı zirvede, "bölgede iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesi ve AB'nin bölgeye yönelik 6 milyar avroluk Büyüme Planı'nın uygulanmasının" önemli başlıklar olması bekleniyor.

Zirveye liderlerin yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da katılıyor.

Görevi 1 Aralık'ta devralan Costa, liderlik edeceği ilk toplantı olan zirve öncesi yaptığı açıklamada, Birliğin genişleme ve Batı Balkan ülkelerinin kademeli olarak entegrasyonu konusundaki kararlılığını ifade etti.

Genişleme sürecini "barış, güvenlik ve refaha yönelik en önemli jeopolitik yatırım" olarak nitelendiren Costa, AB'nin genişlemeye hazır ve kararlı olduğunu belirtti.

Costa, "Bu toplantıyı, genişleme, kademeli entegrasyon ve birlikte hikayemizi paylaşmayı artırma hareketimizi güçlendirmek için çok iyi bir stratejik an olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas da Batı Balkanlar ile bağların güçlendirilmesinin önemine işaret ederek, "Batı Balkanlar, AB için son derece önemli bir bölgedir. Coğrafi olarak Avrupa'ya aitler. Dolayısıyla ilişkilerimizi ilerletmemiz çok önemli." ifadesini kullandı.

Zirvenin gündemine de değinen Kallas, Büyüme Planı ve Rusya'nın hibrid faaliyetlerinin masaya yatırılacağını belirtti.

Kallas, AB'nin genişleme sürecini hızlandırma konusundaki kararlılığının altını çizerek, AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos ile 5 yıllık görev süresi boyunca somut ilerleme kaydetmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Batı Balkanlar'da Kosova hariç 5 ülke, AB'ye aday ülke konumunda bulunuyor. Kosova ise potansiyel aday statüsüne sahip.

AB-Batı Balkanlar Zirvesi, son olarak 13 Aralık 2023'te düzenlenmişti. AB, "üyeliğinizi destekliyoruz ancak reform bekliyoruz" mesajı vermişti.