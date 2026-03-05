AB ve KİK'ten İran'a Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB ve KİK'ten İran'a Kınama

05.03.2026 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB ve KİK, İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarını kınayarak, diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını kınadı.

AB dışişleri bakanları ve KİK ülkelerinin düzenlediği olağanüstü çevrim içi toplantının ardından ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarının bölgesel ve küresel güvenliği tehdit ettiği belirtilerek, saldırılar kınandı.

İran'a saldırıları durdurması için çağrı yapılan açıklamada, "Bakanlar, saldırılardan önce AB ve üye ülkeleri ile KİK üyeleri tarafından yürütülen kapsamlı diplomatik çabaların yanı sıra KİK topraklarının İran'a karşı saldırı başlatmak için kullanılmayacağına dair taahhüdünü vurguladı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, tarafların İran'ın nükleer silah edinmesini önlemek ve "bölge ile ötesinin güvenliğini tehdit eden her türlü teknolojinin üretimini ve yayılmasını durdurmak" için kalıcı çözüm getirmek amacıyla ortak diplomatik çabalarda bulunma konusunda anlaştığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi uyarınca KİK ülkelerinin İran'a karşılık verme hakkına sahip olduğu vurgulanan açıklamada, "Bakanlar, uluslararası barış ile güvenliği yeniden tesis etme ve sürdürme konusunda BM Güvenlik Konseyi'nin sorumluluğunu hatırlattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Hürmüz ve Babülmendep boğazları dahil bölgesel hava sahası, deniz yolları ve seyrüsefer özgürlüğünün korunması, tedarik zincirlerinin güvenliği ve küresel enerji piyasalarının istikrarının önemli olduğu belirtildi.

Kritik su yollarının korunması ve tedarik zincirinde yaşanan aksamaları azaltmak için AB'nin Aspides ve Atalanta deniz misyonlarının önemli olduğu ifade edilen açıklamada, Körfez'in güvenliği ve istikrarının küresel ekonominin istikrarı için "temel direk" anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Körfez'in güvenliği ve istikrarının Avrupa ve dünyanın güvenliğiyle yakından bağlantılı olduğu vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Körfez İşbirliği Konseyi, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Enerji, Körfez, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB ve KİK'ten İran'a Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
İran’da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi İran'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi
Hizbullah, Lübnan’da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi
112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı 112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Balıklar ürküyor’a baksaydık bunları başaramazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Balıklar ürküyor'a baksaydık bunları başaramazdık
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi

17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 18:08:18. #7.13#
SON DAKİKA: AB ve KİK'ten İran'a Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.