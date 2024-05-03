AB ve NATO, Rusya'yı Almanya ve Çekya'ya yapılan siber saldırıları kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB ve NATO, Rusya'yı Almanya ve Çekya'ya yapılan siber saldırıları kınadı

AB ve NATO, Rusya\'yı Almanya ve Çekya\'ya yapılan siber saldırıları kınadı

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Almanya ve Çekya'ya siber saldırıda bulunmakla suçladığı Rusya'yı kınadı. NATO, saldırıların ittifakın demokratik kurumlarını ve ulusal güvenliğini zayıflatmaya yönelik olduğunu belirtti. AB ise Rusya'nın demokratik kurumları, hükümet kuruluşlarını ve kritik altyapı sağlayıcılarını hedef alarak siber uzayda sorumsuzca davrandığını vurguladı. Her iki kuruluş da siber saldırılara karşı mücadelede müttefiklerin işbirliği yapmaya devam edeceğini ve Almanya ve Çekya'ya dayanışma mesajı verdi.

03.05.2024 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Almanya ve Çekya'ya siber saldırıda bulunmakla suçladığı Rusya'yı kınadı.

NATO'dan yapılan açıklamada, saldırıların, ittifakın "demokratik kurumlarını ve ulusal güvenliğini zayıflatmaya" yönelik olduğu belirtilerek, "Siber tehdit aktörleri ısrarla İttifak'ın istikrarını bozmaya çalışmaktadır." ifadesine yer verildi.

Müttefiklerin Almanya ve Çekya'ya yönelik saldırıların sorumluluğunun Rusya Askeri İstihbaratı (GRU) bünyesindeki "APT28" isimli bir ekibe ait olduğunu kabul ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılar kınandı.

Açıklamada, "Müttefikler, aynı tehdit aktörünün Litvanya, Polonya, Slovakya ve İsveç de dahil olmak üzere İttifak genelindeki diğer ulusal devlet kurumlarını, kritik altyapı operatörlerini ve diğer kuruluşları hedef aldığını da endişeyle not etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Siber saldırı tehditlerine karşı mücadelede müttefiklerin işbirliği yapmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, Çekya ve Almanya ile dayanışma mesajı verildi.

"AB, demokratik süreçleri etkilemeyi amaçlayan faaliyetlere müsamaha göstermeyecek"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından üye ülkeler adına yapılan açıklamada da söz konusu saldırılar kınanarak, "Kötü niyetli siber saldırı, Rusya'nın AB ve ötesindeki demokratik kurumları, hükümet kuruluşlarını ve kritik altyapı sağlayıcılarını hedef alarak siber uzayda sorumsuzca davranmaya devam ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine işaret edilen açıklamada, "AB, bu tür kötü niyetli davranışlara, özellikle de kritik altyapımızı bozmayı, toplumsal uyumu zayıflatmayı ve demokratik süreçleri etkilemeyi amaçlayan faaliyetlere müsamaha göstermeyecektir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, AB'nin, Rusya tarafından gerçekleştirilen siber saldırıları önleme, caydırma ve karşılık vermek için tüm tedbirleri kullanmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Almanya ve Çekya'ya siber saldırı iddiaları

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Partiye (SPD) karşı 2023'ün başında yapılan siber saldırıda Rusya'yı sorumlu göstermişti.

Baerbock, "Rus devlet hackerlerinin Almanya'ya siber alanda saldırdığını" ifade ederek, "Geçen yılki bu saldırıyı artık net şekilde Rus istihbarat servisi GRU tarafından kontrol edilen APT28 grubuna bağlayabiliyoruz." demişti.

SPD, parti yönetiminin elektronik posta hesaplarının Ocak 2023'te siber saldırının hedefi olduğunu açıklamıştı.

Çekya Dışişleri Bakanlığı ise APT28 grubunun "Microsoft Outlook'ta daha önce bilinmeyen bir güvenlik açığından yararlanarak bazı devlet kurumlarını hedef aldığını" duyurmuş, saldırının 2023'te başladığı bilgisini vermişti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Almanya, Hükümet, Rusya, Nato, Rusya, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB ve NATO, Rusya'yı Almanya ve Çekya'ya yapılan siber saldırıları kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:55:54. #1.12#
SON DAKİKA: AB ve NATO, Rusya'yı Almanya ve Çekya'ya yapılan siber saldırıları kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement