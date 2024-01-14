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Abant Gölü Milli Parkı'nda Tatilciler Karla Kaymanın Heyecanını Yaşadı - Son Dakika
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Abant Gölü Milli Parkı'nda Tatilciler Karla Kaymanın Heyecanını Yaşadı

BOLU'daki Abant Gölü Milli Parkı'nda kar kalınlığının 50 santimetre olduğu hafta sonunda günübirlik ziyaretçilerle dolarken, tatilciler karla kaplı doğada yürüyüş yapmanın yanı sıra karlı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını da yaşadı. Yoğunluk nedeniyle park girişinde ve içinde araç trafiği oluştu.

14.01.2024 - 17:30,
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BOLU'daki Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilciler, karla kaplı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı.

Kar kalınlığının 50 santimetre olduğu Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda günübirlik gelen ziyaretçilerle doldu. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan Abant'a akın eden tatilciler, karla kaplı doğada yürüyüş yaptı. Tatilcilerin bazıları da karlı tepelerden şambrellerle kaymanın heyecanını yaşadı. Öte yandan yoğunluk nedeniyle park girişinde ve içinde araç trafiği oluştu. (DHA)

Abant Gölü Milli Parkı\'nda Tatilciler Karla Kaymanın Heyecanını Yaşadı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Abant Gölü Milli Parkı'nda Tatilciler Karla Kaymanın Heyecanını Yaşadı - Son Dakika
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