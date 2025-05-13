ABB\'nin "Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Mekanı Fikir Projesi Yarışması" sonuçlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) şehit olan Dışişleri Bakanlığı personeli ve büyükelçilerin anısını yaşatmak amacıyla yapacağı "Dışişleri Şehitleri Anıtı" için düzenlediği yer belirleme çalışması ve proje yarışmasının sonuçları belli oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Mekanı Fikir Projesi Yarışması", serbest, ulusal ve tek kademeli olarak gerçekleştirildi.

Anıt ile belirlenen anı mekanının sanatsal, mimari ve kentsel boyutları ile uygulanabilir olması amaçlanan yarışmaya 96 eser başvuru yaparken, sonuçlara göre, "Şehadetten Toprağa Topraktan Ebediyete", "Toprağa İşlenen Hafıza", "Gölgede Kalanlar ve Günyüzü" adlı 3 eser eşdeğer ödüle, 5 eser ise eşdeğer mansiyon ödülüne kayık görüldü.

20 Mayıs saat 10.00'dan itibaren ABB Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda incelenebilecek olan eserler, devamındaki günlerde 08.30 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Kolokyum ise 30 Mayıs saat 13.00'te ABB Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Anıt, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Botanik Park'ın Çankaya Caddesi üzerinde bulunan girişindeki belirlenen noktaya konumlandırılacak.