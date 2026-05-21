ABB’den arıcılığa 5 bin kovanlık destek

(ANKARA) - ABB, kırsal kalkınmayı desteklemek ve arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibeli 5 bin adet arı kovanını üreticilerle buluşturuyor. Modern arıcılık tekniklerine uygun olarak hazırlanan kovanların ilk etap dağıtımı, Çubuk'ta gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsalda üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla tarımsal desteklerine devam ediyor. Ekosistem dengesinin korunması, biyolojik çeşitliliğin devamlılığı ve tarımsal üretimin sürdürülebilmesi açısından önemli bir yere sahip olan arıcılık faaliyetleri de Büyükşehir Belediyesi'nin destek programlarıyla yaygınlaştırılıyor.

"Başkent'te Her Kovan Bir Gelecek" sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında ABB, modern arıcılık tekniklerine uygun, standart ölçülerde ve uzun ömürlü kullanıma elverişli 5 bin adet arı kovanını yüzde 50 hibeyle üreticilere ulaştırıyor. Kovan destek programının ilk etap dağıtımı, Çubuk'ta gerçekleştirildi. Destekler ilerleyen günlerde 16 kırsal mahallede daha devam edecek."

21 MİLYON TL'LİK DESTEK PROGRAMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yalnızca arı kovanı desteğiyle sınırlı kalmayarak arıcılık alanında kapsamlı destek programlarını da sürdürüyor. 2026 yılı içerisinde yüzde 50 hibeli arı kovanı desteğinin yanı sıra yüzde 75 hibeli fondan arı yemi desteğiyle toplam 21 milyon TL bütçeli destek programı üreticilerin hizmetine sunuldu. Yerel yönetimler ölçeğinde değerlendirildiğinde bu model, arıcılık alanında hayata geçirilen en kapsamlı uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

Çubuk'ta gerçekleştirilen dağıtım programında üreticilerle bir araya gelen ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, şu bilgileri paylaştı:

"ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Ankara kırsalında genel manada 5 bin adet arı kovanı dağıtımının ilk partisini Çubuk ilçemizde gerçekleştiriyoruz. 16 kırsal mahallemizde dağıtımlarımız devam edecek. Bayramdan önce dağıtımımızın tamamını bitireceğiz. 5 bin kovan ile çiftçimize destek olmaya çalışacağız. Arı popülasyonunu dengede tutmak, sürdürülebilir tarımı sağlamak, doğal dengeyi korumak açısından arıcılıkla uğraşan çiftçilerimize destek olmayı son derece önemli buluyoruz. Büyükşehir olarak elimizden geleni yapıp üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

ARICILARDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi'nin arı kovanı desteğinden yararlanan üreticiler ise memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Sadık Kılıç: "Yaklaşık 6 yıldır arıcılık yapıyorum. Büyükşehir'in desteklerinden faydalanıyorum, kovan desteğinden faydalanıyorum, fondan arı yemi desteğinden faydalanıyorum. Maddi açıdan desteği oluyor ve arı geliştirmede büyük faydasını görüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum."

-Resul Gör: "5 senedir arıcılıkla uğraşıyorum, şu an güzel gidiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekler çok güzel. Her zaman için halka destek olması çok güzel bir şey biz de bu sayede bu hizmetlerden faydalanıyoruz. Belediye'nin bizlere ilgi göstermesi daima mutluluk veriyor. Çok teşekkür ediyorum."

-İskender Arslan: "Belediye'nin desteğinden bu sene yararlanmaya başladım. Belediye'nin verdiği bu teşvikler bizim için çok yararlı oluyor. Hem maddi açıdan faydası hem destekleme açısından faydası var. Kovan veriyor, fide veriyor. Çok teşekkür ederiz. Allah yollarını açık etsin."