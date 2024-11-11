Abbas: Gazze'deki Saldırılar Tarihte Eşsiz

Güncel

RAMALLAH, 11 Kasım (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak söz konusu askeri eylemlerin tarihte "görülmemiş" bir boyutta olduğunu ve Gazze'yi yaşanmaz hale getirdiğini söyledi.

Abbas, Filistin'in eski lideri Yaser Arafat'ın ölümünün 20. yıldönümü vesilesiyle pazar günü televizyonda yayımlanan konuşmasında Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini vurguladı.

"Halkımız yok edilemez" diyen Abbas, hem Gazze hem de Batı Şeria'nın devam eden İsrail saldırıları yüzünden şiddet ve yerinden edilmeyle karşı karşıya olmasıyla Filistin davasının kritik bir yol ayrımında olduğuna dikkat çekti.

Filistinlilerin barışa olan bağlılığını yeniden vurgulayan Abbas, İsrail işgaline son verilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devleti kurulması çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise pazar günü yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'de askeri koridorlar inşa etmesini kınayarak İsrail'i ülkeyi bölmekle ve halkın acılarını artırmakla suçladı. İsrail medyası, İsrail ordusunun Gazze'yi yeniden organize ettiğini, üç askeri koridor oluşturup kalıcı tesisler kurduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze'yi kuzey ve güney bölgelerine ayıran Netzarim Koridoru'nu kurmuş durumda. İbranice yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesine göre 4 kilometre genişliğindeki koridor, gözaltı merkezleri ve komuta yerlerinin de bulunduğu önemli bir askeri üsse dönüştürülmüş durumda ve bu şekilde iki koridor daha oluşturulmasına yönelik planlar bulunuyor.

Gazze'deki sağlık yetkililerinden pazar günü yapılan açıklamaya göre İsrail'in kuşatma altındaki Gazze'deki saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 43.603'e ulaştı.