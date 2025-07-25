Abbas: İsrail'in Filistin İhlalleri Rededilmeli

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistinlileri Gazze Şeridi'nden zorla yerinden etme ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme girişimlerini reddettiğini söyledi.

Abbas, Filistin devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "Gazze'deki Filistin halkı, zamanın en büyük insani felaketine maruz kalıyor." dedi.

Bu durumun "işgalcileri men edemeyen uluslararası hareketlerin gölgesinde" gerçekleştiğini belirten Abbas, " Dünya, insanlığını nasıl terk edebilir?" diye sordu.

Abbas, Gazze'de Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesi ve yardım merkezlerinin önünde öldürülmesi karşısında eğer bu soykırımı durdurmak için harekete geçilmezse bu durumun uluslararası toplumun alnında bir utanç lekesi olacağını ifade etti.

Bu durumun devam etmesinin tüm sorumluluğunu İsrail'e yükleyerek, bunun bir savaş suçu olduğunu vurgulayan Abbas, Gazze'de derhal kalıcı ateşkesin, gıda ve tıbbi yardım malzemelerinin girişinin sağlanması ve İsrail hükümetinin alıkoyduğu vergi fonlarının serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'a, "BM kuruluşlarının Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım ulaştırmasına izin verilmesi için müdahale" çağrısında bulundu.

Her türlü yerinden etme girişimini tümüyle reddettiğinin altını çizen Abbas, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi, hükümetin sorumluluklarını tam olarak üstlenebilmesi ve Gazze'deki Filistinlilerin evlerine dönmelerine yardımcı olunması çağrısında bulundu.

Abbas, Batı Şeria'yla ilgili olarak da İsrail'in, bölgedeki Yahudi yerleşim alanlarında egemenliğini dayatma girişimlerini reddettiğini belirterek, "Bu girişimler tehlikeli bir tırmanışı temsil ediyor ve Filistin halkının bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma hakkını baltalıyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma bu ihlalleri reddetme ve Filistin devletini tanıma çağrısında bulunan Abbas, Gazze halkını ve tüm Filistin halkını selamlayarak, "Sabrınız ve kararlılığınız hepimiz için bir onurdur, bu gücümüzün ve irademizin kaynağı olarak kalacaktır." dedi.

İsrail Meclisi, önceki gün düzenlenen oturumda, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın "ilhak" edilmesi için çağrı yapan kararı oylamıştı.

Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullanmıştı.