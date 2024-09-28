Abbas'tan Hizbullah'a Taziye Mesajı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırısında ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için Hizbullah'a taziye mesajı gönderdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre Abbas, İsrail'in suikast düzenleyerek öldürdüğü Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah için Hizbullah'a gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.

Ayrıca Abbas, "İsrail'in acımasız saldırıları sonucu hayatını kaybeden Lübnanlı siviller için Lübnan hükümetine ve kardeş Lübnan halkına içten taziyelerini" sundu.