Abbas'tan Uluslararası Eylem Çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in politikaları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te kötüleşen duruma müdahale ve bölgede barış fırsatlarının korunması için uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, Filistin toprakları ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yollarını ele aldı.

Abbas, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırıları, ekonomik kuşatma ve kutsal mekanların kapatılması nedeniyle gerilimin tırmandığı uyarısını yineledi.

İşgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının bağımsızlığının sağlanmasını hedefleyen uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısında bulunan Abbas, uluslararası toplumun meşruiyet kararlarına bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Abbas, "ABD Başkanı Donald Trump'ın planı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararının da dahil olmak üzere" savaşın durdurulmasına yönelik uluslararası girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kararın ikinci aşamasının uygulanmasına başlanmasının önemine dikkat çekti.

Devlet Başkanı Abbas, Gazze'de istikrarın sağlanması ve yeniden imar çalışmalarında Endonezya ile koordinasyonun önemine işaret ederek Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve kurumsal birliğin korunması gerektiğini vurguladı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ise ülkesinin Filistin'e insani yardımlar ve eğitim burslarıyla desteğini sürdüreceğini ve savaşın ardından Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için koordinasyonun devam edeceğini belirtti.

Filistin Kızılayı ve resmi kaynaklara göre, 21 Mart Cumartesi akşamından bu yana İsraillilerin Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenledikleri saldırılarda 17 Filistinli yaralandı, araçlar ve evler ateşe verildi.