ABD, 52 milyon dolarlık askeri yardımı Latin Amerika'ya aktarıyor - Son Dakika
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ABD, 52 milyon dolarlık askeri yardımı Latin Amerika'ya aktarıyor

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ABD yönetimi, Slovakya, Kuzey Makedonya, Tunus ve Irak'a ayrılan 52 milyon dolarlık dış askeri finansmanı Panama, Peru, Ekvador ve Kolombiya'ya aktarma kararı aldı. Fonların uyuşturucu terörizmiyle mücadele ve Panama Kanalı'nın güvenliği için kullanılacağı belirtildi.

ABD yönetimi, Avrupa ve Orta Doğu'ya gönderdiği askeri yardımların bir bölümünü Latin Amerika'daki Donald Trump yönetimine yakın hükümetlere gönderme kararı aldı.

Donald Trump yönetiminin Kongre'ye bugün yaptığı bildirimde, Slovakya, Kuzey Makedonya, Tunus ve Irak'a ayrılan 52 milyon dolarlık dış askeri finansmanın Panama, Peru, Ekvador ve Kolombiya'ya aktarılacağı belirtildi.

Trump yönetiminin bu adımı, ABD medyasında, Latin Amerika'da Trump'a yakınlığıyla öne çıkan sağcı yönetimlere verilen askeri desteğin artırılması olarak yorumlandı.

Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye yaptığı bildirimde, söz konusu fonların "uyuşturucu terörizmiyle mücadele etmek ve Panama Kanalı'nın güvenliğini sağlamaya devam etmek" için kullanılacağını belirterek, Batı Yarımküre'nin tarihsel olarak ABD'nin askeri yardım programlarında ihmal edildiğini ekledi.

Bakanlık, Latin Amerika'daki varlığını giderek artırmaya çalışan Çin'e yönelik üstü kapalı bir gönderme yaparak, "Bu fonlar, düşmanların yarımküremizde stratejik dayanaklar kurmasını engelleyecektir." ifadesine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio geçen hafta Kolombiya, Ekvador ve Peru'yu ziyaret ederek, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadeleye ağırlık vermeleri karşılığında bu ülkelere yapılacak yardımları artırma sözü vermişti.

Yabancı askeri finansman, alıcı ülkelerin Amerikan savunma firmalarından silah ve askeri teçhizat satın almalarına imkan tanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, 52 milyon dolarlık askeri yardımı Latin Amerika'ya aktarıyor - Son Dakika

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